Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о будущем Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
Трудно выбрать только одного игрока, чтобы сказать, что он будет лучшим в мире, но я думаю, что очень интересно видеть новое поколение молодых футболистов, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
У некоторых игроков может быть один или два отличных сезона, но по-настоящему великие футболисты — это те, которые продолжают демонстрировать высокий уровень сезон за сезоном, ведь это не так-то легко сделать. Это требует много тяжелой работы и большой отдачи.
Какие огромные надежды я возлагал на Хамеса Родригеса когда он перешёл в Реал! Игрок очень талантливый, но как оказалось с ленцой. Жаль что не взял себя в руки, мог бы сейчас быть лидером атаки Реала.
И таких как Хамес не мало.
Интенсивные тренировки сделанные образом жизни + талант делают из спортсмена МЕГА ЗВЕЗДУ ! Роналду тому живой пример.
Какие огромные надежды я возлагал на Хамеса Родригеса когда он перешёл в Реал! Игрок очень талантливый, но как оказалось с ленцой. Жаль что не взял себя в руки, мог бы сейчас быть лидером атаки Реала.
И таких как Хамес не мало.
Интенсивные тренировки сделанные образом жизни + талант делают из спортсмена МЕГА ЗВЕЗДУ ! Роналду тому живой пример.