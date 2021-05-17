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Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе

17 мая 2021, 15:36

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о будущем Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Трудно выбрать только одного игрока, чтобы сказать, что он будет лучшим в мире, но я думаю, что очень интересно видеть новое поколение молодых футболистов, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

У некоторых игроков может быть один или два отличных сезона, но по-настоящему великие футболисты — это те, которые продолжают демонстрировать высокий уровень сезон за сезоном, ведь это не так-то легко сделать. Это требует много тяжелой работы и большой отдачи.

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Все комментарии
Top_gun
Top_gun
17 мая в 23:01
Все верно.’ Много было шикарных игроков,которые не трудились должным образом,и стали средними игроками.Робиньо,Пато,Фалькао,Кркич,Хамес
Funny_Smailik
Funny_Smailik
17 мая в 22:19
Услышьте хейтеры Лео! Ваш идол вещает! 😀
Hamman
Hamman
17 мая в 18:24, ред.
Талантливых много. Мало тех кто из кожи вон лезет чтобы развить свой талант по максимуму. Некоторые молодые звёзды попав в клуб из топ 5, считают что они достигли максимума и карьеру считают удавшейся, но только единицы не сбавляют оборотов продолжая развиваться. Где был бы тот же Роналду не прокачай он настолько свою физуху и не поддерживай он её всю свою карьеру?
Какие огромные надежды я возлагал на Хамеса Родригеса когда он перешёл в Реал! Игрок очень талантливый, но как оказалось с ленцой. Жаль что не взял себя в руки, мог бы сейчас быть лидером атаки Реала.
И таких как Хамес не мало.
Интенсивные тренировки сделанные образом жизни + талант делают из спортсмена МЕГА ЗВЕЗДУ ! Роналду тому живой пример.
ntygyarm3k65
ntygyarm3k65
17 мая в 16:44
Если эти два игрока будут каждый город серовноваться кск Месси и Рон,чтобы получить ЗМ И ЗБ тогда и успех у них будет как у Месси,Рона и для прикола Дзюбы.
КЭТиК
КЭТиК
17 мая в 16:36
У обоих будущее хорошее.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 мая в 16:01
Трудно осознавать, что эпоха проходит. Сколько было известных игроков. Теперь это тренеры или пенсионеры. время бежит.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 15:44
Нынче молодёжь выбирает бабосики, а не работу на тренировках. Тут наш Шурэн Бутырский опередил время, выиграл всех !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 15:38
Тут Рон абсолютно прав.
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