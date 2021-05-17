Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе

Нападающий «Ювентуса» поделился мнением о будущем и .

Трудно выбрать только одного игрока, чтобы сказать, что он будет лучшим в мире, но я думаю, что очень интересно видеть новое поколение молодых футболистов, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

У некоторых игроков может быть один или два отличных сезона, но по-настоящему великие футболисты — это те, которые продолжают демонстрировать высокий уровень сезон за сезоном, ведь это не так-то легко сделать. Это требует много тяжелой работы и большой отдачи.