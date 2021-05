Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored признал нападающего «Зенита» лучшим футболистом чемпионата России в сезоне-2020/21.

Средний балл российского форварда за сезон составил 7.64. Вторую строчку занял хавбек «Сочи» (7.49), третье место досталось защитнику «Зенита» (7.43).

Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ с 20 голами.

Our friends at @WhoScored have named Artem Dzyuba as their #RPL Player of the Season! 🏅



Congrats to the big man! 🍾👏 pic.twitter.com/XTtXTCGhyZ