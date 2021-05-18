Бышовец: «В следующем сезоне „Сочи“ может претендовать на большее»

Экс-наставник сборной России высказал мнение о выступлении «Сочи» в завершившемся сезоне и дальнейших перспективах клуба.

В целом пятое место «Сочи» более чем заслужено. Эта организованная команда сумела во многих матчах показать достаточно зрелую игру. В клубе находятся талантливые игроки: из «Зенита», национальной сборной. Также добавилось много молодых ребят. Например, хорошо смотрится Руденко из «Спартака». Плюс к мастерству ряда футболистов я бы добавил отличную работу главного тренера. Федотов — один из лучших тренеров РПЛ .

В следующем сезоне «Сочи» закономерно может претендовать на большее и по занимаемому месту, и по качеству игры. Если они сохранят костяк, то вполне могут пробиться и в групповой этап Лиги Конференций.