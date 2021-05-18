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Бышовец: «В следующем сезоне „Сочи“ может претендовать на большее»

18 мая 2021, 02:24

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о выступлении «Сочи» в завершившемся сезоне и дальнейших перспективах клуба.

В целом пятое место «Сочи» более чем заслужено. Эта организованная команда сумела во многих матчах показать достаточно зрелую игру. В клубе находятся талантливые игроки: из «Зенита», национальной сборной. Также добавилось много молодых ребят. Например, хорошо смотрится Руденко из «Спартака». Плюс к мастерству ряда футболистов я бы добавил отличную работу главного тренера. Федотов — один из лучших тренеров РПЛ.

В следующем сезоне «Сочи» закономерно может претендовать на большее и по занимаемому месту, и по качеству игры. Если они сохранят костяк, то вполне могут пробиться и в групповой этап Лиги Конференций.

Ранее сообщалось о том, что «Сочи» намерен продлить контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.

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Все комментарии
galem72
galem72
18 мая в 10:22
Тут уже зависит не от самой команды, а от наглости её хозяйки.
Союзник противников
Союзник противников ответ swed27 (раскрыть)
18 мая в 09:49
То же,что и остальные : Ни-че-го!!!
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 09:48
Скорее всего развалится.
Аксинья
Аксинья
18 мая в 08:12
Судьи вытащили 25% игр "Сочи", ну а если вытащат 50% то быть медалям))
mortid
mortid
18 мая в 06:23
Возможно, если Зениту по братски не подгонит 6 очков.
Vladimir808
Vladimir808
18 мая в 06:14
Теперь медали.
КЭТиК
КЭТиК
18 мая в 05:29
Отличный результат для Сочи.
swed27
swed27
18 мая в 03:21, ред.
Посмотрим что сочинцы покажут в ЛК
radone
radone
18 мая в 02:43
Ну кроме матчей с Зенитом, на них по-прежнему особо расчитывать не на что
Mangur
Mangur
18 мая в 02:40
Если игрушка не надоест и деньги не кончатся.
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