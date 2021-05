У Тиля третий показатель XG в истории чемпионата Нидерландов

Полузащитник «Спартака» , который в данный момент находится во «Фрайбурге» на правах аренды, имеет третий показатель XG (ожидаемых голов) в истории Нидерландского чемпионата.

Хавбек занимает третью строчку с показателем XG 15.7 (без учета пенальти). В сезоне 2018/19 Тиль выступал за АЗ .

Первое место у Люка де Йонга, XG — 28.0. Вторая строчка у Адриана Дальмау, XG — 17.6.

