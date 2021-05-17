Месси в 2021 году забил больше, чем 32 команды из топ-5 лиг Европы

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17 мая 2021, 22:59

Нападающий «Барселоны» забил 23 гола в 21 матче чемпионата Испании с начала 2021 года.

WhoScored сообщает, что аргентинский форвард в текущем году забил больше 32 команд (всего 97) из топ-5 чемпионатов Европы.

Всего на счету Месси в текущем сезоне Примеры 30 забитых мячей. До конца сезона в лиге остался один матч.