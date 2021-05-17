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Месси в 2021 году забил больше, чем 32 команды из топ-5 лиг Европы

17 мая 2021, 22:59

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 23 гола в 21 матче чемпионата Испании с начала 2021 года.

WhoScored сообщает, что аргентинский форвард в текущем году забил больше 32 команд (всего 97) из топ-5 чемпионатов Европы.

Всего на счету Месси в текущем сезоне Примеры 30 забитых мячей. До конца сезона в лиге остался один матч.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев ответ BarcelonaMD (раскрыть)
20 мая в 21:08
Не думаю что им хватит финансов, но в целом ты прав
BarcelonaMD
BarcelonaMD
18 мая в 01:00, ред.
Месси конечно молодец, НО состав надо поменять (защиту всю поменять кроме Альбу), в полузащите нужен Вератти, а в атаке убрать Гризмана и Дембеле и купить двоих серьёзных топовых нападающих умеющих обводить и не боятся идти в атаку, ну и с нормальной реализацией!
VeniaminS
VeniaminS
17 мая в 23:11
Крутой результат,Месси есть Месси !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 23:07
Кубок взяли - это хорошо, а вот в чемпионате и ЛЧ провалились . Как бы не был хорош Месси , футбол - это командная игра и личная статистика все же второстепенна. Командный трофей все же важнее личных достижений отдельно взятого игрока.
Месси забивает - это хорошо, но если команда проигрывает - это уже не радует.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 мая в 23:04
Ну этож Месси!
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