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Хавбек «Локомотива» Мухин проходит медосмотр перед переходом в ЦСКА

19 мая 2021, 13:29

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин близок к переходу в ЦСКА.

По информации источника, сегодня, 19 мая, Мухин проходит медосмотр перед переходом в «армейский» клуб.

Ранее появлялась информация, что 19-летний Мухин подпишет с ЦСКА контракт на 5 лет.

Также сообщалось, что «Локомотив» предлагал Мухину контракт в обход агента.

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112910415
112910415
26 мая в 13:02
к тому всё шло
Санчо Панса
Санчо Панса
19 мая в 17:13
Отлично! Вот этот трансфер в стиле ЦСКА. А приход Заболотного ничем хорошим не закончится...Буду рад, если ошибусь!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
19 мая в 17:01
Мда...Молодыми талантами раскидываться вот так?
Doping87
Doping87
19 мая в 16:21
Убрали Сёмина и столько игроков потеряли. Кварацхелию, Миранчука,Кверквелия(аренда), Джорджевич(аренда), теперь Мухин. При Палыче такого бы не произошло.
Ded Ahmed
Ded Ahmed
19 мая в 14:52
Помню только 2 перехода из Локо в ЦСКА. Игнашевич - удачный, Пилиев - неудачный. Будем надеяться, что этот окажется таким же удачным, как переход Игнашевича.
blitz
blitz
19 мая в 14:23
Удачно пройти медосмотр.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
19 мая в 14:20
Вот и загубил парень карьеру.
oFANATo
oFANATo
19 мая в 14:16
Ну что же ждем официального сообщения от ЦСКА
Вчера еще Заболотный прошел медосмотр для ЦСКА
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 13:58
Хорошо,посмотрим на Мухина!
izrafel
izrafel
19 мая в 13:55
Ну посмотрим на него в другой команде, если....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
19 мая в 13:54
Что сказать. Удачи в будущем.
LOpp
LOpp
19 мая в 13:50
слетелись, как мухи на го....
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
19 мая в 13:49
Денег нет - такие вот и игрочишки)
Ironigor
Ironigor
19 мая в 13:41
Будем делать посмотреть и надеяться что здоров !!!
Удачи тебе в ЦСКА и чтобы без травм !!!
XL-965
XL-965
19 мая в 13:38
Идиоты больше никто руководство
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 13:35
Это для ЦСКА хорошая новость.
нечитайло
нечитайло
19 мая в 13:35
Тоже не плохо
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