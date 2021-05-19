Хавбек «Локомотива» Мухин проходит медосмотр перед переходом в ЦСКА

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19 мая 2021, 13:29

Полузащитник «Локомотива» близок к переходу в ЦСКА .

По информации источника, сегодня, 19 мая, Мухин проходит медосмотр перед переходом в «армейский» клуб.

Ранее появлялась информация, что 19-летний Мухин подпишет с ЦСКА контракт на 5 лет.

Также сообщалось, что «Локомотив» предлагал Мухину контракт в обход агента.