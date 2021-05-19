Хавбек «Локомотива» Мухин проходит медосмотр перед переходом в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин близок к переходу в ЦСКА.
По информации источника, сегодня, 19 мая, Мухин проходит медосмотр перед переходом в «армейский» клуб.
Ранее появлялась информация, что 19-летний Мухин подпишет с ЦСКА контракт на 5 лет.
Также сообщалось, что «Локомотив» предлагал Мухину контракт в обход агента.
Вчера еще Заболотный прошел медосмотр для ЦСКА
Вчера еще Заболотный прошел медосмотр для ЦСКА
Удачи тебе в ЦСКА и чтобы без травм !!!
Удачи тебе в ЦСКА и чтобы без травм !!!