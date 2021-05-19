Директор «Химок»: «Есть большая вероятность, что Пиняев окажется у нас»

«Химки» близки к тому, чтобы усилить состав двумя футболистами «Чертаново» и . Об этом рассказал генеральный директор «красно-чёрных» Сергей Анохин.

Ранее сообщалось о том, что 16-летний Пиняев может подписать контракт с «Барселоной».

Конечно, скрывать не буду, мне бы хотелось, чтобы они перешли в «Химки» и играли. Я считаю, что сейчас очень интересная возможность реально ребятам дать поиграть в Премьер-Лиге с серьёзными партнёрами.

Конечно, ведём переговоры по Пиняеву и Соколову. Какова вероятность, что они будут в «Химках»? Большая. Сами ребята готовы. С «Чертаново» ведём переговоры, думаю, они тоже готовы. Потому что понятно, что они уже не будут играть в ФНЛ , и вообще после разного рода историй непонятно, будут ли они играть в профессиональном футболе. Игрокам надо расти и уж точно не в ПФЛ играть. «Химки» как раз та площадка, где можно реально себя проявить, показать и уехать уже сразу даже не куда-то в российский клуб, а за границу. Как Захаряна хотят сейчас уже разные клубы Италии, Испании и так далее. И здесь так же.

Я боюсь, что «Химки» не потянут Пиняева на данном этапе, он, скорее всего, будет продан какому-то из клубов и придёт в аренду. Не думаю, что российскому. Давайте подождём. Есть предложения, насколько я понимаю (до конца сам не знаю, это вопрос к «Чертаново»), от больших иностранных клубов. Мы тоже понимаем, что человеку ещё 16 лет, можно подписать предварительный договор, но до 18 лет надо же где-то играть. Поэтому я бы, конечно, очень хотел, чтобы Сергей был в «Химках».

«Барселона»? Без комментариев.