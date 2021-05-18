Агент Дриусси: «Ещё не общались с „Зенитом“ о новом контракте»

Форвард «Зенита» не собирается уходить из клуба. Об этом заявил агент футболиста Эрнан Берман.

Себастьян счастлив в России и «Зените». На данный мы не рассматриваем другие варианты продолжения карьеры. Переговоры о новом контракте с «Зенитом»? Мы еще не общались с руководством на эту тему.