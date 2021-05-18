Агент Дриусси: «Ещё не общались с „Зенитом“ о новом контракте»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси не собирается уходить из клуба. Об этом заявил агент футболиста Эрнан Берман.
Себастьян счастлив в России и «Зените». На данный мы не рассматриваем другие варианты продолжения карьеры. Переговоры о новом контракте с «Зенитом»? Мы еще не общались с руководством на эту тему.
Ещё успеете.
Ещё успеете.
Поначалу был полезен и старателен....
На счёт его "счастья" - понятно...
Вот счастлив ли Зенит с ним..???
Регресс показателен :
"Ривер Плейт" 2016/17 - 37 игр - 21 гол....
"Зенит" 2017/2021 - 137 игр - 25 голов...
Поначалу был полезен и старателен....
На счёт его "счастья" - понятно...
Вот счастлив ли Зенит с ним..???
Регресс показателен :
"Ривер Плейт" 2016/17 - 37 игр - 21 гол....
"Зенит" 2017/2021 - 137 игр - 25 голов...