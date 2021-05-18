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Агент Дриусси: «Ещё не общались с „Зенитом“ о новом контракте»

18 мая 2021, 22:37

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси не собирается уходить из клуба. Об этом заявил агент футболиста Эрнан Берман.

Себастьян счастлив в России и «Зените». На данный мы не рассматриваем другие варианты продолжения карьеры. Переговоры о новом контракте с «Зенитом»? Мы еще не общались с руководством на эту тему.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
19 мая в 16:58
лучше бы ушёл
oFANATo
oFANATo
19 мая в 09:06
Торопиться не надо.
Ещё успеете.
КЭТиК
КЭТиК
19 мая в 05:21
Такую зарплату нигде не предложат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 мая в 00:19, ред.
Что то пошло не так...
Поначалу был полезен и старателен....
На счёт его "счастья" - понятно...
Вот счастлив ли Зенит с ним..???

Регресс показателен :
"Ривер Плейт" 2016/17 - 37 игр - 21 гол....
"Зенит" 2017/2021 - 137 игр - 25 голов...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 23:12
Врятли его продлят!
beefs
beefs
18 мая в 23:04
Значит ещё не приперло...
BDA8181
BDA8181
18 мая в 23:03
То хочу уйти, то не хочу. Детский сад .Агента смени, не умеет бабло выбивать.
STVA 1
STVA 1
18 мая в 22:48
Что то мне это напоминает)))
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