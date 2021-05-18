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Бруну Фернандеш второй сезон подряд признан игроком года в «Ман Юнайтед»

18 мая 2021, 16:25

Полузащитник Бруну Фернандеш выиграл приз сэра Мэтта Басби, который присуждается лучшему футболисту года в «Манчестер Юнайтед». Португалец завоевал эту награду второй сезон подряд.

За Бруну Фернандеша свои голоса отдали 63% фанатов «красных дьяволов». Второе место занял Люк Шоу (21%), а на третьей строчке расположился Эдинсон Кавани (6%).

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провёл 56 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 28 голов и 16 результативных передач.

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Все комментарии
Spellman
Spellman
19 мая в 12:34
Почему то большинство ни во что не ставит Магу. Посмотрите какая оборона стала без него. С ним конечно не сахар, но почему то уверенности было сильно больше. А без него это просто проходной двор... Так что он мне кажется сыграл очень даже не маленькую роль в этом сезоне.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 мая в 19:43
Бруну - понятное дело. Шоу - реально провёл свой лучший сезон в МЮ.
Кавани под конец разыгрался и стал игроком - лидером. Но начинал он слабо.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 мая в 18:43
Искренне рад за Бруну! Так держать) Вы можете его называть пенальтистом, но он реально делает игру Манчестер Юнайтед!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 мая в 17:59
Заслужил свой игрой
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
18 мая в 17:37
Думаю, ему вручат "Золотой Дельфин" от международной ассоциации дайверов. Хотя бы за тот момент, когда в игре с "Арсеналом" он ударил пяткой в колено Кудрявому Клоуну, после этого рухнул как подкошенный и стал кататься.
Loko best
Loko best
18 мая в 17:06
    DXTK
    DXTK ответ Loko best (комментарий удален) (раскрыть)
    18 мая в 17:03
      DXTK
      DXTK
      18 мая в 16:47
      еще и лучший пенальтист клуба а может и АПЛ еще один португал любитель 11 метровой.
      mihaluch
      mihaluch
      18 мая в 16:42
      Просто так за красивые глазки второй год подряд лучшим не избирают.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      18 мая в 16:40
      Бруно победил с огромным отрывом и это вполне справедливо. Бруно - это очень удачный трансфер МЮ, можно сказать , что - это попадание в десятку. Парень очень универсален и может практически все . У него прекрасное видение поле, сам забивает и другим отдает голевые передачи , с ударом тоже все в порядке.
      Так что награда в очередной раз нашла правильного героя.
      Всем здоровья.
      ДСА
      ДСА
      18 мая в 16:35
      Его нужно обязательно сохранять.
      allemz
      allemz
      18 мая в 16:30
      И второй сезон подряд без трофеев)
      Foxes
      Foxes
      18 мая в 16:30
      Ценник на него только растет!
      VeniaminS
      VeniaminS
      18 мая в 16:27
      Правильно решили
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