Бруну Фернандеш второй сезон подряд признан игроком года в «Ман Юнайтед»

Полузащитник Бруну Фернандеш выиграл приз сэра Мэтта Басби, который присуждается лучшему футболисту года в «Манчестер Юнайтед». Португалец завоевал эту награду второй сезон подряд.
За Бруну Фернандеша свои голоса отдали 63% фанатов «красных дьяволов». Второе место занял Люк Шоу (21%), а на третьей строчке расположился Эдинсон Кавани (6%).
В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провёл 56 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 28 голов и 16 результативных передач.
Так что награда в очередной раз нашла правильного героя.
Всем здоровья.
Так что награда в очередной раз нашла правильного героя.
Всем здоровья.