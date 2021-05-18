Бруну Фернандеш второй сезон подряд признан игроком года в «Ман Юнайтед»

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18 мая 2021, 16:25

Полузащитник выиграл приз сэра Мэтта Басби, который присуждается лучшему футболисту года в «Манчестер Юнайтед». Португалец завоевал эту награду второй сезон подряд.

За Бруну Фернандеша свои голоса отдали 63% фанатов «красных дьяволов». Второе место занял (21%), а на третьей строчке расположился (6%).

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провёл 56 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 28 голов и 16 результативных передач.