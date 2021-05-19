Эдерсон второй раз подряд стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

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19 мая 2021, 01:11

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон завоевал «Золотую перчатку» английской Премьер-Лиги.

Награда вручается голкиперу, который провёл больше всего матчей на ноль. Эдерсон не пропустил в 18 матчах из 35. Его ближайший преследователь Эдуар Менди («Челси») провёл 16 игр всухую и за тур до окончания чемпионата уже не сможет опередить Эдерсона.

Это стало известно после матча «Челси» — «Лестер» (2:1) в 37-м туре.