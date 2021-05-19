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Эдерсон второй раз подряд стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

19 мая 2021, 01:11

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон завоевал «Золотую перчатку» английской Премьер-Лиги.

Награда вручается голкиперу, который провёл больше всего матчей на ноль. Эдерсон не пропустил в 18 матчах из 35. Его ближайший преследователь Эдуар Менди («Челси») провёл 16 игр всухую и за тур до окончания чемпионата уже не сможет опередить Эдерсона.

Это стало известно после матча «Челси» — «Лестер» (2:1) в 37-м туре.

Отметим, что Эдерсон уже становился обладателем «Золотой перчатки» АПЛ по итогам прошлого сезона (16 сухих матчей).

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sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
19 мая в 08:33, ред.
хах..да только одного защищают 60-ти миллионные защитники, а другого васины))
Romeo 777
Romeo 777
19 мая в 05:56
Возможно бы и Менди смог выиграть перчатку, если сыграл бы больше матчей (провёл на 5 матчей меньше, чем Эдерсон, Челси купил его лишь в конце сентября) да и защита до прихода зимой Тухеля была решетом
Ironigor
Ironigor
19 мая в 01:33
Там кроме него, есть отличная защита !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 01:24
Вполне заслуженная награда.
allemz
allemz
19 мая в 01:13
Акинфееву такие сухари только снятся)
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