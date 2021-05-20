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Гасперини: «„Аталанте“ не повезло c первым голом и неназначенным пенальти»

20 мая 2021, 01:34
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии.

После такого матча разочарование неизбежно. Это была тяжёлая, напряжённая игра, обе команды выступали в высоком темпе.

Нам не повезло в решающих эпизодах матча, особенно с первым голом и [неназначенным] пенальти на Пессине. Но мы очень старались. Движение Рабьо и то, как упал Пессина... Очевидно, что там был толчок, но неясно, кто коснулся мяча.

После перерыва игра стала более сложной и тактически закрытой, Кьеза забил отличный гол, и это стало решающим моментом поединка.

Наши соперники хорошо сработали, закрыв наших фланговых защитников, но мы создали 5-6 моментов, и мне кажется, мало что позволили «Ювентусу». Это обидный результат для парней, потому что мы играли с огромным желанием, но покидаем этот турнир с высоко поднятой головой.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
20 мая в 18:17
Желтая, действительно, липовая.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
20 мая в 18:15
Гасперини, при всем уважении, но пенальти там не было; была жесткая борьба в штрафной, игрок Аталанты имитировал толчок, падал неистественно( вверх, а потом вниз и вбок).
Проиграли правильно, сказался класс игроков Юве.
Аталанта составлена из средних, хороших футболистов при высокой организацией игры: для финалов этого зачастую мало. Юве собрался, сконцетрировался на игру и тут сказался более высокий класс игроков .Все просто.
Но скажу, что и Аталанта молодцы, но это их потолок.
Потом пойдут, вероятно, вниз.
ДАША Д
ДАША Д
20 мая в 04:40
Хоть какое-то утешение для Ювентуса.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 01:53
В целом игра была равной. Были моменты и у Аталанты, и у Ювентуса. В первом тайме чуть интереснее была Аталанта, второй же тайм уже был за Ювентусом. Несмотря на гол слабо сыграл Малиновский, много совершил потерь при обводке, явно передерживал мяч. Ну и судья все же симпатизировал Юве. Перед первым голом судья не свистнул фол, который тянул на розовую карточку, да и наказывал в большей степени игроков Аталанты.
В итоге Юве забил больше и победил в равной борьбе.
Всем здоровья.
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