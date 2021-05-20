Гасперини: «„Аталанте“ не повезло c первым голом и неназначенным пенальти»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии.

После такого матча разочарование неизбежно. Это была тяжёлая, напряжённая игра, обе команды выступали в высоком темпе.

Нам не повезло в решающих эпизодах матча, особенно с первым голом и [неназначенным] пенальти на Пессине. Но мы очень старались. Движение Рабьо и то, как упал Пессина... Очевидно, что там был толчок, но неясно, кто коснулся мяча.

После перерыва игра стала более сложной и тактически закрытой, Кьеза забил отличный гол, и это стало решающим моментом поединка.

Наши соперники хорошо сработали, закрыв наших фланговых защитников, но мы создали 5-6 моментов, и мне кажется, мало что позволили «Ювентусу». Это обидный результат для парней, потому что мы играли с огромным желанием, но покидаем этот турнир с высоко поднятой головой.