Пирло: «Я бы хотел продолжить тренировать „Ювентус“»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии и заявил о намерении продолжить работу в туринском клубе.

Это была прекрасная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Это был достойный финала матч. Мы также рады тому, что подарили отличный вечер этим замечательным болельщикам.

Мы хотели победить, принести домой трофей, несмотря на то, что этот сезон не был положительным. Мы обыграли классные команды в полуфинале и финале, так что «Ювентус» заслужил этот трофей.

Конечно, я бы хотел работать в роли главного тренера «Ювентуса» и дальше. Решение за клубом, но я люблю тренировать, люблю этот клуб, посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить работу.

Парни всегда поддерживали меня на сто процентов, что бы ни писали в газетах. И это очень приятный момент для тренера.