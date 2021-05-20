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Пирло: «Я бы хотел продолжить тренировать „Ювентус“»

20 мая 2021, 02:28
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии и заявил о намерении продолжить работу в туринском клубе.

Это была прекрасная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Это был достойный финала матч. Мы также рады тому, что подарили отличный вечер этим замечательным болельщикам.

Мы хотели победить, принести домой трофей, несмотря на то, что этот сезон не был положительным. Мы обыграли классные команды в полуфинале и финале, так что «Ювентус» заслужил этот трофей.

Конечно, я бы хотел работать в роли главного тренера «Ювентуса» и дальше. Решение за клубом, но я люблю тренировать, люблю этот клуб, посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить работу.

Парни всегда поддерживали меня на сто процентов, что бы ни писали в газетах. И это очень приятный момент для тренера.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:12
пожалуй, этого не случится
League1
League1
20 мая в 19:00
Плохой тренер. Если так любит тренировать, то пусть тренирует любительские команды.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
20 мая в 17:22
Менять если только на Макса или Зидана. Оставлять только в случае расставания с сенаторами.
Rheinfall
Rheinfall ответ Incredulous (раскрыть)
20 мая в 13:17
Он именно в Милане провел лучшие годы и завоевал 2 Лиги Чемпионов
Incredulous
Incredulous ответ Loko best (раскрыть)
20 мая в 10:37
Ну, не спорю за Милан он отбегал намного больше, но почему-то ассоциируется он больше именно с Юве. Но я не претендую на мнение эксперта, пусть будет не родной, если тебя это так задело.
Loko best
Loko best ответ Incredulous (раскрыть)
20 мая в 09:03
А с какого Юве для Пирло прям родной клуб???Ну играл он там и что???
Artemon9
Artemon9
20 мая в 08:40
Я - обеими руками за то, чтобы его оставили у руля. Но состав надо конкретно обновлять
rubinovyi2
rubinovyi2
20 мая в 08:26
Что-то чересчур много оптимизма Пирло излучает...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
20 мая в 08:22
Я был изначально категорически против назначения Пирло, но рад что убрали Сарри! Хотел замены Пирло ещё зимой. Сейчас , если менять на Макса то двумя руками ЗА , хоть завтра! Но если речь идёт об условных Гаттузо и др , то пусть уж лучше остаётся Пирло на сезон ! Хотя ещё раз скажу что этот сезон он завалил !!
Байкал-38.
Байкал-38.
20 мая в 05:51
Уйдёт гей и возможно Юве опять будет единой командой.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 мая в 04:30
Пирло не убеждает
swed27
swed27
20 мая в 04:24
Возможно ему и доверят если в ЛЧ попадет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 мая в 04:21
Для начала в ЛЧ попади
ОПС
ОПС
20 мая в 03:28
И я бы тоже.
Incredulous
Incredulous
20 мая в 03:25
Пирло ради денег и собственных амбиций готов похоронить родной клуб.
1bear
1bear
20 мая в 02:44
да ну на фиг,если только вторым тренером...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 02:33
Многие бы не отказались тренировать Юве!!!
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