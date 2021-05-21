Тренер «Нордшелланда»: «На Сулемана претендуют МЮ и „Ливерпуль“»

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поспорят за вингера датского «Нордшелланда» и сборной Ганы . Об этом сообщил главный тренер датской команды .

Где продолжит карьеру Сулемана? Это очень хороший вопрос. Вероятно, «Аякс» является наиболее безопасным вариантом, поскольку там он точно будет получать много игрового времени.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и другие тоже участвуют в гонке за игроком.