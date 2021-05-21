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Тренер «Нордшелланда»: «На Сулемана претендуют МЮ и „Ливерпуль“»

21 мая 2021, 07:35

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поспорят за вингера датского «Нордшелланда» и сборной Ганы Камаля Сулемана. Об этом сообщил главный тренер датской команды Педерсен Флемминг.

Где продолжит карьеру Сулемана? Это очень хороший вопрос. Вероятно, «Аякс» является наиболее безопасным вариантом, поскольку там он точно будет получать много игрового времени.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и другие тоже участвуют в гонке за игроком.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Сулемана 10 голов и 8 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Ювентуса».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 мая в 07:56
На аукцион обоих ;)
КЭТиК
КЭТиК
21 мая в 07:50
Оба варианта приемлемы.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 мая в 07:46
Надо делать деньги на нём
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