Аллегри отказал «Тоттенхэму» и следит за ситуацией в «Реале»

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21 мая 2021, 06:59

Экс-наставник «Ювентуса» отказался возглавить «Тоттенхэм», поскольку ждёт официального предложения от «Реала».

Согласно источнику, итальянский специалист попросил своих представителей не вести переговоры с другими клубами, а дождаться разрешения ситуации в «Реале», который может уволить по окончании этого сезона.

Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб уже предложил Аллегри контракт на 2 года с зарплатой 10 млн евро за сезон.