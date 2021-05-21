Аллегри отказал «Тоттенхэму» и следит за ситуацией в «Реале»

Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Тоттенхэм», поскольку ждёт официального предложения от «Реала».
Согласно источнику, итальянский специалист попросил своих представителей не вести переговоры с другими клубами, а дождаться разрешения ситуации в «Реале», который может уволить Зинедина Зидана по окончании этого сезона.
Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб уже предложил Аллегри контракт на 2 года с зарплатой 10 млн евро за сезон.
Может лучше Аллегри напрямую у Зидана спросить?
Может лучше Аллегри напрямую у Зидана спросить?