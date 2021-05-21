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Аллегри отказал «Тоттенхэму» и следит за ситуацией в «Реале»

21 мая 2021, 06:59

Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Тоттенхэм», поскольку ждёт официального предложения от «Реала».

Согласно источнику, итальянский специалист попросил своих представителей не вести переговоры с другими клубами, а дождаться разрешения ситуации в «Реале», который может уволить Зинедина Зидана по окончании этого сезона.

Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб уже предложил Аллегри контракт на 2 года с зарплатой 10 млн евро за сезон.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
21 мая в 12:59
22 числа вроде как пишут, Зидан сообщит о своих планах
Hamman
Hamman
21 мая в 11:18
Аллегри ждёт что скажет Реал. Реал ждёт что скажет Зидан.
Может лучше Аллегри напрямую у Зидана спросить?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
21 мая в 10:31
какой хитро*опый
ЮЗИК
ЮЗИК
21 мая в 09:58
Он знает что делает
swed27
swed27
21 мая в 08:12
В итоге может возглавить Спартак
ДСА
ДСА
21 мая в 07:52
Значит Зидана все-таки уволят.
Mangur
Mangur
21 мая в 07:33
Губа не дура. Ожидание в никуда.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 07:19
Похоже все идет к тому, что Аллегри возглавит Реал.
STVA 1
STVA 1
21 мая в 07:12
Посмотрим что выйдет из этого
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 07:07
В понедельник всё прояснится в Реале.
beefs
beefs
21 мая в 07:02
А не пролетит мимо....
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