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Гвардиола: «Агуэро похож на льва в джунглях, он убивает противника»

21 мая 2021, 17:18

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал уход из команды нападающего Серхио Агуэро. Матч против «Эвертона» станет для аргентинца последним в футболке «горожан» в рамках Английской Премьер-Лиги.

Агуэро невероятно приятный и забавный человек, он скромный, хотя является легендой клуба. Его очень любит персонал команды. Последняя игра в рамках АПЛ для него состоится в воскресенье, я уверен, что фанаты отдадут ему должное за то, что он сделал. Титулы, голы, выходы на поле — невероятно.

Он похож на льва в джунглях, он убивает противника. Последний гол в матче с «Кристал Пэлас» показал, что он умеет. Агуэро может играть до 40 лет и забивать голы.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
21 мая в 18:23
Пеп закусывал бы...
Gahi
Gahi
21 мая в 17:54
Ну и зачем Вы такого Льва из Прайда изгоняете.
beefs
beefs
21 мая в 17:29
Играет это хорошо...
Ironigor
Ironigor
21 мая в 17:24
И куда же его львиная доля направилась ?
STVA 1
STVA 1
21 мая в 17:19
Посмотрим что за лев
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