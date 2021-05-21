Гвардиола: «Агуэро похож на льва в джунглях, он убивает противника»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал уход из команды нападающего . Матч против «Эвертона» станет для аргентинца последним в футболке «горожан» в рамках Английской Премьер-Лиги.

Агуэро невероятно приятный и забавный человек, он скромный, хотя является легендой клуба. Его очень любит персонал команды. Последняя игра в рамках АПЛ для него состоится в воскресенье, я уверен, что фанаты отдадут ему должное за то, что он сделал. Титулы, голы, выходы на поле — невероятно.

Он похож на льва в джунглях, он убивает противника. Последний гол в матче с «Кристал Пэлас» показал, что он умеет. Агуэро может играть до 40 лет и забивать голы.