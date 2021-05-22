Только три игрока «Реала» в нынешнем сезоне сыграли меньше минут, чем Азар

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22 мая 2021, 00:24

Нападающий «Реала» получил травму и пропустит заключительный матч Ла Лиги против «Вильярреала».

Азар провёл на поле всего 14 матчей в чемпионате Испании, сыграв 532 минуты. Во всех соревнованиях Эден сыграл 896 минут за 21 игру. Только три футболиста, которые на данный момент находятся в клубе, сыграли меньше минут в этом сезоне, чем Азар.

Кроме того, если завтра сыграет 7 минут, он обгонит бельгийца по количеству времени на поле. Позади Азара по данному показателю останутся только и .