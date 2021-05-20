У «Арсенала» в последних 5 матчах 4 победы и ничья

«Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 37-го тура АПЛ.
Для «канониров» эта победа стала третьей подряд, а также четвертой за последние пять матчей.
«Арсенал» не проигрывает с 29 апреля – тогда он уступил «Вильярреалу» (1:2) в Лиге Европы.
В следующем матче лондонцы сыграют с «Брайтоном» 23 мая.
Выигрывать надо было Вильяреал, но настроить команду на одну игру Грач не может, успешность/неудачность сезона зависела от итогов клуба в ЛЕ и если бы Арсенал проиграл в финале МЮ, я бы отнесся с пониманием, но ЖПЛ должны были проходить.
А тут в сезоне, который уже завершен по сути, обыграли несколько соперников, из которых только Челси был как-то мотивирован, игры нигде не показали толком, не надо делать каких-то позитивных выводов.
Это, просто, везение, а не заслуга тренера.
Выигрывать надо было Вильяреал, но настроить команду на одну игру Грач не может, успешность/неудачность сезона зависела от итогов клуба в ЛЕ и если бы Арсенал проиграл в финале МЮ, я бы отнесся с пониманием, но ЖПЛ должны были проходить.
А тут в сезоне, который уже завершен по сути, обыграли несколько соперников, из которых только Челси был как-то мотивирован, игры нигде не показали толком, не надо делать каких-то позитивных выводов.
Это, просто, везение, а не заслуга тренера.