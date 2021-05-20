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У «Арсенала» в последних 5 матчах 4 победы и ничья

20 мая 2021, 08:53
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Для «канониров» эта победа стала третьей подряд, а также четвертой за последние пять матчей.

«Арсенал» не проигрывает с 29 апреля – тогда он уступил «Вильярреалу» (1:2) в Лиге Европы.

В следующем матче лондонцы сыграют с «Брайтоном» 23 мая.

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aNOOBis
aNOOBis
20 мая в 10:10
Хватит этой статистики оптимистичной.
Выигрывать надо было Вильяреал, но настроить команду на одну игру Грач не может, успешность/неудачность сезона зависела от итогов клуба в ЛЕ и если бы Арсенал проиграл в финале МЮ, я бы отнесся с пониманием, но ЖПЛ должны были проходить.

А тут в сезоне, который уже завершен по сути, обыграли несколько соперников, из которых только Челси был как-то мотивирован, игры нигде не показали толком, не надо делать каких-то позитивных выводов.
Это, просто, везение, а не заслуга тренера.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 09:03
Это уже успех.
ДСА
ДСА
20 мая в 08:55
Поздно они спохватились.
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