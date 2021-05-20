У «Арсенала» в последних 5 матчах 4 победы и ничья

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20 мая 2021, 08:53

«Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 37-го тура АПЛ .

Для «канониров» эта победа стала третьей подряд, а также четвертой за последние пять матчей.

«Арсенал» не проигрывает с 29 апреля – тогда он уступил «Вильярреалу» (1:2) в Лиге Европы.

В следующем матче лондонцы сыграют с «Брайтоном» 23 мая.