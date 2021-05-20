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Голы Дзюбиньо, финты Хвичи и ассисты Нобоа. Мастера своего дела в РПЛ-2020/21

вчера, 20:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
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Рекордсмены чемпионата России.

Лучший стрелок. Артём Дзюба («Зенит») — 20 голов (3 с пенальти)

В последнем туре прошлого сезона Сердар Азмун забил свой 17-й гол в чемпионате, догнал Дзюбу по общему количеству забитых мячей и обогнал его по дополнительным показателям — иранец тогда только 1 из 17 голов провел с пенальти, в то время как Артём 7 раз точно бил с «точки».

В новом розыгрыше РПЛ уже Азмун по итогам заключительного тура потерял лидерство в споре бомбардиров, причем Дзюбе понадобилось 4 гола в ворота «Тамбова», чтобы оставить своего приятеля позади. Капитан «Зенита» забил 20 голов в 27 матчах Премьер-Лиги, средняя результативность — 0.74 гола за игру. Гроссмейстерский показатель.

1. Артём Дзюба («Зенит»; Россия) — 20 (3)

2. Сердар Азмун («Зенит»; Иран) — 19 (3)

3. Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция) — 15 (1)

4. Джордже Деспотович («Рубин»; Сербия) — 14 (4)

5. Александр Соболев («Спартак»; Россия) — 14 (5)

6. Кристиан Нобоа («Сочи»; Эквадор) — 12 (6)

7. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия) — 11 (3)

- Дзюба, Соболев и Влашич во втором сезоне РПЛ подряд забивают 10+ голов. Азмун сделал это в третий раз подряд.

- Дзюба и Азмун во второй раз финишировали на вершине списка бомбардиров и улучшили свои личные показатели результативности по сравнению с сезоном 2019/20: Артем забил на 3 мяча больше, Сердар — на 2.

- «Бронзовый бомбардир» РПЛ во втором сезоне подряд забивает 15 голов. В прошлый раз это был Евгений Луценко, а теперь Джордан Ларссон.

- Как и в сезоне 2019/20 двузначное количество голов забили 7 футболистов.

Лучшие ассистенты. Кристиан Нобоа («Сочи») и Дуглас Сантос («Зенит») — 7 результативных передач

Снова не избежать сравнений с прошлым сезоном, в котором партнеры Артема Дзюбы 13 раз забивали после его передач. На этот раз два лучших ассистента РПЛ совместными усилиями сделали только на одну результативную передачу больше, чем форвард «Зенита», который в новой кампании поделил второе место в Николой Влашичем, у них по 6 ассистов. Еще 12 футболистов ассистировали своим партнерам по 5 раз.

Ас созидания. Артем Дзюба («Зенит») — 26 (20 голов + 6 ассистов)

Второй год подряд Дзюба становится лидером РПЛ по системе «гол+пас». Артёму снова нет равных в этой номинации, правда, своему же прошлогоднему показателю капитан «Зенита» проиграл — 26 очков результативности в завершившемся сезона против 30 в кампании 2019/20.

Король в желтом. Максим Ненахов («Ахмат») — 11 предупреждений

Роберт Чамберс и его книга «Король в желтом» в свое время оказала огромное влияние на культового мастера литературы ужасов Говарда Лавкрафта, а вот кто вдохновил защитника «Ахмата» Максима Ненахова на 11 желтых карточек, мы точно не знаем. Наверное, Андрей Талалаев, который пропагандирует агрессивный футбол. Недаром же из четырех футболистов с 10+ «горчичниками» в РПЛ-2020/21 трое представляют «Ахмат» (еще Швец и Бериша).

Князья в красном. 9 футболистов с двумя удалениями

В этой номинации нет одного Короля, потому что сразу 9 футболистов равны друг с другом. Каждый из них по два раза в завершившемся сезоне уходил с поля досрочно. Вот полный список титулованных персон: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Роман Евгеньев и Сергей Паршивлюк (оба — «Динамо»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Кайо («Краснодар»), Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Александр Трошечкин («Химки»), Антон Швец («Ахмат»), Алексей Грицаенко («Тамбов»).

Ударник. Никола Влашич (ЦСКА) — 4 удара в среднем за игру

Никола традиционно много бьет по воротам, но если в прошлом году лидер ЦСКА делил лавры в этой номинации с Джордже Деспотовичем, то сейчас Влашич — единоличный рекордсмен. Ближайшими преследователями хорвата стали Сердар Азмун (3.5), Эрик Бикфалви (3.4) и Александр Соболев (3.2).

Лучший дриблер. Хвича Кварацхелия («Рубин») — 3.4 удачных попытки дриблинга за игру

Уверен, рекордсмена по количеству удачных обводок вы бы запросто угадали, настолько внушительным был в этом искусстве грузинский вингер «Рубина». Эффективность дриблинга Хвичи — 49%. По этому параметру выше Вандерсон из «Краснодара» — 62% удачных обводок (2.8 из 4.5), а вот Эджуке, на которого ставили болельщики ЦСКА, финтил 3 раза в среднем за игру при эффективности 48%.

Король воздуха. Александр Соболев («Спартак») — 5.4 выигранных единоборств в воздухе в среднем за матч

Обычно в этой номинации побеждает защитник, но на этот раз всех опередил Александр Соболев. При этом по общему количеству выигранных единоборств лидирует еще один нападающий — Антон Заболотный (138 побед в воздухе против 119 у Соболева).

Его Точнейшество. Карл Старфельт («Рубин») — 91.4% точных передач

Единственный футболист, который преодолел порог точности в 90%.

Создатели острот. Никола Влашич (ЦСКА) и Себастьян Шиманьски («Динамо») — 2.8 паса под удар в среднем за игру

Легионеры ЦСКА и «Динамо» чаще других снабжали своих партнеров острыми передачами, после которых наносились удары.

Собиратель отборов. Максим Мухин («Локомотив») — 3.6 отбора в среднем за игру

19-летний полузащитник провел 10 матчей в РПЛ, закрепился в стартовом составе «железнодорожников» весной и показал лучшие средние цифры в лиге по отборам. Максим переходит в ЦСКА, а «Локо» остается только кусать локти — теряют рекордсмена.

Перехватчики. Филипп Дагерсталь («Химки»), Пабло («Локомотив») и Оливер Абильдгор («Рубин») — 2.9 перехвата в среднем за игру

Зимние новички «Локомотива» и «Химок» отличились. Шведский опорный хавбек Дагерсталь и бразильский центрбек Пабло лучше всех читали игру в РПЛ, а датский хавбек «Рубина» смог выдержать высочайший темп перехватов на протяжении всего чемпионата.

Чистильщик. Соломон Кверквелия («Ротор») — 6.6 выносов из штрафной в среднем за игру

Никто чаще грузинского защитника не разряжал ситуацию у своих ворот.

Сэйвмен. Илья Лантратов — 115 сэйвов

Что касается вратарского искусство, намеренно считаем общее количество спасений, а не среднее значение, ведь каждый сэйв важен. Илья Лантратов из «Химок» обошел всех, недаром он в нашей символической сборной сезона.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:56
дзюба - мастер игры из вне игры
Vave666
Vave666 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 23:22
Ну здесь сухая статистика...
SinonSinon
SinonSinon ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 23:02
Полностью с Вами согласен. Очень интересное наблюдение по голосованию профессионалов
trimetil
trimetil
вчера в 22:28
Лучший дриблер. Хвича Кварацхелия («Рубин») — 3.4 удачных попытки дриблинга за игру
И худший по потерям угадайте кто? Хвича Кварцхелия - 3.3 потерь мяча за игру.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:26, ред.
Еденичку застатью, калькулятор сломался.
Ларссон и Азмун лучшие
Если Спартак подпишет Азмуна то мы будем первыми несколько лет
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:05
Мы все прекрасно знаем Атемкино достижение этого сезона,и даже три десятка голов не смогут его затмить,пожелаем ему реабилитироваться на евро,например отгрузить покер бельгийцам или немцам.
Rattlehead
Rattlehead ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:47, ред.
Альтернативой могла бы быть, например, игра с ложной девяткой, но это слишком сложная схема для уровня Черчесова. Поэтому единственная тактика - забросы на Дзюбу, только вот с Бельгией и Данией это вряд ли прокатит ввиду уровня их защитников. Боязнь пробовать что-то новое - главная проблема сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:20
А когда этот "бомбардир" забивал серьезным командам типа Бельгии, Дании, да и Финляндии. Я что то не помню. Такой искусственно созданной ситуации, как в РПЛ, на Евро не будет. Он привык играть в примитивный футбол ( забросы и толкотня) , а в умном футболе вряд ли себя проявит. Вспомни Турцию и Сербию ( осенние матчи). Рад буду ошибиться, но думаю, что нет.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 21:07
В конце как-то тухленько на подонбости всё
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:04
Тезка, а расскаЖика мне кто будет на ЕВРО забивать..?....есть альтернатива.... лучше так, чем вообще никак....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:51
Не обижайся на мою шутку. Но кто то любит футбол, а кому то интересна статистика. Мне лично статистика не нужна совсем, для меня футбол это игра зрелище и в этом зрелище у меня другие герои, не дзюба точно.
shlomo
shlomo
вчера в 20:37
Спасибо за статью.... ну что Дзюбиньо и что бы о нем не говорили и не писали, НО...среди тренеров: Азмун выбран 10 раз, Дзюба - 8.... при этом тренеры из верхней половины выбирают чаще Азмуна, чем из нижней.... у Артёмки всё наоборот: его любят те, кто финишировал в нижней половине таблице..... у капитанов картина та же: Азмун на один раз чаще упомянут, и опять в верхней половине признают его талант. Низы хотят равняться на Дзюбиньо. А вот у журналистов Чемпионата очень странная любовь к герою нации: 8 из 10, при этом почти все ставят на первое место... а настоящего футболиста Азмуна упомянули 2 (!) раза.... что можно ожидать от людей, которые на третье место ставят таких персонажей, как Маслов и Макаров.... видимо, лучше кандидатов не видят.... про опрос читателей рассуждать нет смысла: там, как всегда, голосуют за свою команду, что правильно и нормально.... мне кажется, такими наградами Чемпионат приближается к шоу "Привет, Андрей!"... но скорее всего всё ради хайпа.....
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