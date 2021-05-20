Голы Дзюбиньо, финты Хвичи и ассисты Нобоа. Мастера своего дела в РПЛ-2020/21

Рекордсмены чемпионата России.
Лучший стрелок. Артём Дзюба («Зенит») — 20 голов (3 с пенальти)
В последнем туре прошлого сезона Сердар Азмун забил свой 17-й гол в чемпионате, догнал Дзюбу по общему количеству забитых мячей и обогнал его по дополнительным показателям — иранец тогда только 1 из 17 голов провел с пенальти, в то время как Артём 7 раз точно бил с «точки».
В новом розыгрыше РПЛ уже Азмун по итогам заключительного тура потерял лидерство в споре бомбардиров, причем Дзюбе понадобилось 4 гола в ворота «Тамбова», чтобы оставить своего приятеля позади. Капитан «Зенита» забил 20 голов в 27 матчах Премьер-Лиги, средняя результативность — 0.74 гола за игру. Гроссмейстерский показатель.
1. Артём Дзюба («Зенит»; Россия) — 20 (3)
2. Сердар Азмун («Зенит»; Иран) — 19 (3)
3. Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция) — 15 (1)
4. Джордже Деспотович («Рубин»; Сербия) — 14 (4)
5. Александр Соболев («Спартак»; Россия) — 14 (5)
6. Кристиан Нобоа («Сочи»; Эквадор) — 12 (6)
7. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия) — 11 (3)
- Дзюба, Соболев и Влашич во втором сезоне РПЛ подряд забивают 10+ голов. Азмун сделал это в третий раз подряд.
- Дзюба и Азмун во второй раз финишировали на вершине списка бомбардиров и улучшили свои личные показатели результативности по сравнению с сезоном 2019/20: Артем забил на 3 мяча больше, Сердар — на 2.
- «Бронзовый бомбардир» РПЛ во втором сезоне подряд забивает 15 голов. В прошлый раз это был Евгений Луценко, а теперь Джордан Ларссон.
- Как и в сезоне 2019/20 двузначное количество голов забили 7 футболистов.
Лучшие ассистенты. Кристиан Нобоа («Сочи») и Дуглас Сантос («Зенит») — 7 результативных передач
Снова не избежать сравнений с прошлым сезоном, в котором партнеры Артема Дзюбы 13 раз забивали после его передач. На этот раз два лучших ассистента РПЛ совместными усилиями сделали только на одну результативную передачу больше, чем форвард «Зенита», который в новой кампании поделил второе место в Николой Влашичем, у них по 6 ассистов. Еще 12 футболистов ассистировали своим партнерам по 5 раз.
Ас созидания. Артем Дзюба («Зенит») — 26 (20 голов + 6 ассистов)
Второй год подряд Дзюба становится лидером РПЛ по системе «гол+пас». Артёму снова нет равных в этой номинации, правда, своему же прошлогоднему показателю капитан «Зенита» проиграл — 26 очков результативности в завершившемся сезона против 30 в кампании 2019/20.
Король в желтом. Максим Ненахов («Ахмат») — 11 предупреждений
Роберт Чамберс и его книга «Король в желтом» в свое время оказала огромное влияние на культового мастера литературы ужасов Говарда Лавкрафта, а вот кто вдохновил защитника «Ахмата» Максима Ненахова на 11 желтых карточек, мы точно не знаем. Наверное, Андрей Талалаев, который пропагандирует агрессивный футбол. Недаром же из четырех футболистов с 10+ «горчичниками» в РПЛ-2020/21 трое представляют «Ахмат» (еще Швец и Бериша).
Князья в красном. 9 футболистов с двумя удалениями
В этой номинации нет одного Короля, потому что сразу 9 футболистов равны друг с другом. Каждый из них по два раза в завершившемся сезоне уходил с поля досрочно. Вот полный список титулованных персон: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Роман Евгеньев и Сергей Паршивлюк (оба — «Динамо»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Кайо («Краснодар»), Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Александр Трошечкин («Химки»), Антон Швец («Ахмат»), Алексей Грицаенко («Тамбов»).
Ударник. Никола Влашич (ЦСКА) — 4 удара в среднем за игру
Никола традиционно много бьет по воротам, но если в прошлом году лидер ЦСКА делил лавры в этой номинации с Джордже Деспотовичем, то сейчас Влашич — единоличный рекордсмен. Ближайшими преследователями хорвата стали Сердар Азмун (3.5), Эрик Бикфалви (3.4) и Александр Соболев (3.2).
Лучший дриблер. Хвича Кварацхелия («Рубин») — 3.4 удачных попытки дриблинга за игру
Уверен, рекордсмена по количеству удачных обводок вы бы запросто угадали, настолько внушительным был в этом искусстве грузинский вингер «Рубина». Эффективность дриблинга Хвичи — 49%. По этому параметру выше Вандерсон из «Краснодара» — 62% удачных обводок (2.8 из 4.5), а вот Эджуке, на которого ставили болельщики ЦСКА, финтил 3 раза в среднем за игру при эффективности 48%.
Король воздуха. Александр Соболев («Спартак») — 5.4 выигранных единоборств в воздухе в среднем за матч
Обычно в этой номинации побеждает защитник, но на этот раз всех опередил Александр Соболев. При этом по общему количеству выигранных единоборств лидирует еще один нападающий — Антон Заболотный (138 побед в воздухе против 119 у Соболева).
Его Точнейшество. Карл Старфельт («Рубин») — 91.4% точных передач
Единственный футболист, который преодолел порог точности в 90%.
Создатели острот. Никола Влашич (ЦСКА) и Себастьян Шиманьски («Динамо») — 2.8 паса под удар в среднем за игру
Легионеры ЦСКА и «Динамо» чаще других снабжали своих партнеров острыми передачами, после которых наносились удары.
Собиратель отборов. Максим Мухин («Локомотив») — 3.6 отбора в среднем за игру
19-летний полузащитник провел 10 матчей в РПЛ, закрепился в стартовом составе «железнодорожников» весной и показал лучшие средние цифры в лиге по отборам. Максим переходит в ЦСКА, а «Локо» остается только кусать локти — теряют рекордсмена.
Перехватчики. Филипп Дагерсталь («Химки»), Пабло («Локомотив») и Оливер Абильдгор («Рубин») — 2.9 перехвата в среднем за игру
Зимние новички «Локомотива» и «Химок» отличились. Шведский опорный хавбек Дагерсталь и бразильский центрбек Пабло лучше всех читали игру в РПЛ, а датский хавбек «Рубина» смог выдержать высочайший темп перехватов на протяжении всего чемпионата.
Чистильщик. Соломон Кверквелия («Ротор») — 6.6 выносов из штрафной в среднем за игру
Никто чаще грузинского защитника не разряжал ситуацию у своих ворот.
Сэйвмен. Илья Лантратов — 115 сэйвов
Что касается вратарского искусство, намеренно считаем общее количество спасений, а не среднее значение, ведь каждый сэйв важен. Илья Лантратов из «Химок» обошел всех, недаром он в нашей символической сборной сезона.