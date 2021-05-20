Голы Дзюбиньо, финты Хвичи и ассисты Нобоа. Мастера своего дела в РПЛ-2020/21

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вчера, 20:30

Рекордсмены чемпионата России.

Лучший стрелок. Артём Дзюба («Зенит») — 20 голов (3 с пенальти)

В последнем туре прошлого сезона Сердар Азмун забил свой 17-й гол в чемпионате, догнал Дзюбу по общему количеству забитых мячей и обогнал его по дополнительным показателям — иранец тогда только 1 из 17 голов провел с пенальти, в то время как Артём 7 раз точно бил с «точки».

В новом розыгрыше РПЛ уже Азмун по итогам заключительного тура потерял лидерство в споре бомбардиров, причем Дзюбе понадобилось 4 гола в ворота «Тамбова», чтобы оставить своего приятеля позади. Капитан «Зенита» забил 20 голов в 27 матчах Премьер-Лиги, средняя результативность — 0.74 гола за игру. Гроссмейстерский показатель.

1. Артём Дзюба («Зенит»; Россия) — 20 (3)

2. Сердар Азмун («Зенит»; Иран) — 19 (3)

3. Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция) — 15 (1)

4. Джордже Деспотович («Рубин»; Сербия) — 14 (4)

5. Александр Соболев («Спартак»; Россия) — 14 (5)

6. Кристиан Нобоа («Сочи»; Эквадор) — 12 (6)

7. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия) — 11 (3)

- Дзюба, Соболев и Влашич во втором сезоне РПЛ подряд забивают 10+ голов. Азмун сделал это в третий раз подряд.

- Дзюба и Азмун во второй раз финишировали на вершине списка бомбардиров и улучшили свои личные показатели результативности по сравнению с сезоном 2019/20: Артем забил на 3 мяча больше, Сердар — на 2.

- «Бронзовый бомбардир» РПЛ во втором сезоне подряд забивает 15 голов. В прошлый раз это был Евгений Луценко, а теперь Джордан Ларссон.

- Как и в сезоне 2019/20 двузначное количество голов забили 7 футболистов.

Лучшие ассистенты. Кристиан Нобоа («Сочи») и Дуглас Сантос («Зенит») — 7 результативных передач

Снова не избежать сравнений с прошлым сезоном, в котором партнеры Артема Дзюбы 13 раз забивали после его передач. На этот раз два лучших ассистента РПЛ совместными усилиями сделали только на одну результативную передачу больше, чем форвард «Зенита», который в новой кампании поделил второе место в Николой Влашичем, у них по 6 ассистов. Еще 12 футболистов ассистировали своим партнерам по 5 раз.

Ас созидания. Артем Дзюба («Зенит») — 26 (20 голов + 6 ассистов)

Второй год подряд Дзюба становится лидером РПЛ по системе «гол+пас». Артёму снова нет равных в этой номинации, правда, своему же прошлогоднему показателю капитан «Зенита» проиграл — 26 очков результативности в завершившемся сезона против 30 в кампании 2019/20.

Король в желтом. Максим Ненахов («Ахмат») — 11 предупреждений

Роберт Чамберс и его книга «Король в желтом» в свое время оказала огромное влияние на культового мастера литературы ужасов Говарда Лавкрафта, а вот кто вдохновил защитника «Ахмата» Максима Ненахова на 11 желтых карточек, мы точно не знаем. Наверное, Андрей Талалаев, который пропагандирует агрессивный футбол. Недаром же из четырех футболистов с 10+ «горчичниками» в РПЛ -2020/21 трое представляют «Ахмат» (еще Швец и Бериша).

Князья в красном. 9 футболистов с двумя удалениями

В этой номинации нет одного Короля, потому что сразу 9 футболистов равны друг с другом. Каждый из них по два раза в завершившемся сезоне уходил с поля досрочно. Вот полный список титулованных персон: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Роман Евгеньев и Сергей Паршивлюк (оба — «Динамо»), Ильзат Ахметов ( ЦСКА ), Кайо («Краснодар»), Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Александр Трошечкин («Химки»), Антон Швец («Ахмат»), Алексей Грицаенко («Тамбов»).

Ударник. Никола Влашич ( ЦСКА ) — 4 удара в среднем за игру

Никола традиционно много бьет по воротам, но если в прошлом году лидер ЦСКА делил лавры в этой номинации с Джордже Деспотовичем, то сейчас Влашич — единоличный рекордсмен. Ближайшими преследователями хорвата стали Сердар Азмун (3.5), Эрик Бикфалви (3.4) и Александр Соболев (3.2).

Лучший дриблер. Хвича Кварацхелия («Рубин») — 3.4 удачных попытки дриблинга за игру

Уверен, рекордсмена по количеству удачных обводок вы бы запросто угадали, настолько внушительным был в этом искусстве грузинский вингер «Рубина». Эффективность дриблинга Хвичи — 49%. По этому параметру выше Вандерсон из «Краснодара» — 62% удачных обводок (2.8 из 4.5), а вот Эджуке, на которого ставили болельщики ЦСКА , финтил 3 раза в среднем за игру при эффективности 48%.

Король воздуха. Александр Соболев («Спартак») — 5.4 выигранных единоборств в воздухе в среднем за матч

Обычно в этой номинации побеждает защитник, но на этот раз всех опередил Александр Соболев. При этом по общему количеству выигранных единоборств лидирует еще один нападающий — Антон Заболотный (138 побед в воздухе против 119 у Соболева).

Его Точнейшество. Карл Старфельт («Рубин») — 91.4% точных передач

Единственный футболист, который преодолел порог точности в 90%.

Создатели острот. Никола Влашич ( ЦСКА ) и Себастьян Шиманьски («Динамо») — 2.8 паса под удар в среднем за игру

Легионеры ЦСКА и «Динамо» чаще других снабжали своих партнеров острыми передачами, после которых наносились удары.

Собиратель отборов. Максим Мухин («Локомотив») — 3.6 отбора в среднем за игру

19-летний полузащитник провел 10 матчей в РПЛ , закрепился в стартовом составе «железнодорожников» весной и показал лучшие средние цифры в лиге по отборам. Максим переходит в ЦСКА , а «Локо» остается только кусать локти — теряют рекордсмена.

Перехватчики. («Химки»), Пабло («Локомотив») и Оливер Абильдгор («Рубин») — 2.9 перехвата в среднем за игру

Зимние новички «Локомотива» и «Химок» отличились. Шведский опорный хавбек Дагерсталь и бразильский центрбек Пабло лучше всех читали игру в РПЛ , а датский хавбек «Рубина» смог выдержать высочайший темп перехватов на протяжении всего чемпионата.

Чистильщик. Соломон Кверквелия («Ротор») — 6.6 выносов из штрафной в среднем за игру

Никто чаще грузинского защитника не разряжал ситуацию у своих ворот.

Сэйвмен. Илья Лантратов — 115 сэйвов

Что касается вратарского искусство, намеренно считаем общее количество спасений, а не среднее значение, ведь каждый сэйв важен. Илья Лантратов из «Химок» обошел всех, недаром он в нашей символической сборной сезона.