ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиШвеция. Высшая Лига 2021

«Рубин» интересуется полузащитником сборной Черногории

23 мая 2021, 09:24

Полузащитник «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщается, интерес к 22-летнему хавбеку проявляет «Рубин». Казанский клуб уже контактировал с футболистом относительного потенциального перехода. «Норрчёпинг» готов расстаться с игроком этим летом.

Отмечается, что в подписании Хакшабановича также заинтересованы ряд клубов из Бельгии, Нидерландов и Италии, среди которых «Аталанта» и «Наполи».

Ранее появилась информация об интересе «Рубина» к нападающему словацкого клуба «ДАК 1904» Эрику Рамиресу.

Все новости
Агент Тикнизяна подтвердил, что игрок остаётся в ЦСКА
Сегодня, 02:53 Комментарии3
«Ростов» выкупил права на Али Соу
Вчера, 21:33 Комментарии4
В «Нижнем Новгороде» подтвердили интерес к Глушакову
Вчера, 18:34 Комментарии4
СлухиГлушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород»
Вчера, 18:05 Комментарии13
На Бийола претендуют клубы из Англии и Германии
Вчера, 16:19 Комментарии10
Агент: «Будущее Крала решится после Евро-2020»
Вчера, 15:13 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
23 мая в 09:25
Недорогой и перспективный игрок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100