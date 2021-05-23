«Рубин» интересуется полузащитником сборной Черногории

Полузащитник «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович может продолжить карьеру в чемпионате России.
Как сообщается, интерес к 22-летнему хавбеку проявляет «Рубин». Казанский клуб уже контактировал с футболистом относительного потенциального перехода. «Норрчёпинг» готов расстаться с игроком этим летом.
Отмечается, что в подписании Хакшабановича также заинтересованы ряд клубов из Бельгии, Нидерландов и Италии, среди которых «Аталанта» и «Наполи».
Ранее появилась информация об интересе «Рубина» к нападающему словацкого клуба «ДАК 1904» Эрику Рамиресу.