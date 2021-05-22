Трансфер, который может изменить «Зенит». Выбирают из двух футболистов сборной России

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сегодня, 19:41

Один из кандидатов без ложной скромности считает себя лучшим.

Дюпин хочет в Лигу чемпионов

33-летний голкипер «Рубина» заявил, что он лучший среди вратарей сборной. Вынудил Шунина, что обычно не участвует в подобных играх, поговорить о конкуренции. Также Юрий, что пять лет назад играл в Хабаровске, подтвердил желание дебютировать в ЛЧ .

Сделать это можно в «Зените», который явно подыскивает нового голкипера. Причем пока не определился. Учитывая связи Семака с Казанью, как и самого петербургского клуба – не раз и не два забирали у «Рубина» ценных игроков, трансфер Дюпина нельзя исключать.

Даже с учетом некрасивой истории с Суторминым, после которой у руководства «Рубина» и республики двоякое отношение к методам чемпионов. У Дюпина контракт до 2023-го, нужны переговоры. Форма у голкипера весной была крутой, а возраст не на первом плане — Гильерме в солидном возрасте играл за «Локомотив» в ЛЧ .

Остается лишь опасение, что Дюпин уже показал максимум, а под давлением в Лиге чемпионов может выступить хуже. Он добротный голкипер в лучшей форме в жизни, а не вратарь, который десять лет выступает на уровне Нойера. Дюпин из породы Беленова – набрался опыта с возрастом, стал одним из героев сезона.

Кержаков – добротный голкипер

Не больше, но и не меньше. Великих вратарей в истории «Зенита» в новейшей истории не было. Зато был Малафеев, что играл много лет. А после мелькали лишь добротные голкиперы. И ни один не задержался в основе на такое же количество поединков. Помним Лодыгина, видели попытки сделать открытие в академии.

В солидном возрасте вернулся Кержаков, набрался опыта и закрепился на время, пока у Лунёва были свои проблемы. Михаил в 34 года может стать первым номером в будущем сезоне, вернее, остаться таковым. Но нет ощущения, что у этого голкипера существует запас. Похоже, все что мог, отдал, да и клуб это явно подтверждает контрактом.

У Михаила активируют опцию «1+1», а после чемпионства не увидели подписания долгосрочного соглашения. «Зенит» в целом справедлив к Кержакову, ведь младший в семье футболист не всегда играл зрело. На высокий уровень выходил за пределами родного клуба. Может еще год попрыгать на линии ворот, но это явно не Буффон из Санкт-Петербурга.

У Лунёва заканчивается контракт

Лунёв спустя четыре года в «Зените» после перехода из «Уфы» скорее сбавил, чем прибавил, если равнять по лучшему сезону голкипера. У 29-летнего вратаря были проблемы с приводящей мышцей бедра, потом в январе переболел коронавирусом. А пару лет назад Лунёв оказался в центре пьяного дебоша – его организатором.

Когда проиграл Гильерме конкуренцию в сборной, а Кержакову уступал в клубе, то Геннадий Сергеевич Орлов мягко высказал опасение насчет будущего Андрея, цитируя фразу Уткина. Лишь бы Лунёв не начал пить – так переводятся дипломатичные изречения работника радио «Зенит». Голкиперу вправду пришлось непросто, давление было большим. Семак по привычке поддерживал, но если вратарь раскис – никто не поможет.

И какой смысл начинать новый сезон с 34-летним ветераном и 29-летним парнем, что не может собраться? С таким успехом можно было оставить Бабурина. Или доверять Васютину, которого снова отправили в аренду, на этот раз в шведский клуб. Очевидно, что Кержакова и Лунёва для плей-офф Лиги чемпионов может оказаться мало. Хотя бы потому, что Ловрен и Ракицкий стареют, а Чистяков не Рубен Диаш.

Сафонов – перспективная ставка

Исключено подписание вратаря-иностранца. Скаутам «Зенита» надо искать не только со ставкой на статистику и футбольные данные, но и тщательно проверять привычки и манеру общения с миром нового голкипера. Семак набрался опыта, но ему сложно со скандальными новичками. А вот Сафонов растет, готовится стать отцом. В футболе же отвлекался на травму, а концовку сезона провел с переменным успехом.

Возможно, нужен новый вызов? У Матвея свежий контракт с «Краснодаром» — поступил честно, теперь «Зениту» нужно платить, чтобы подписать соглашение с воспитанником «быков». 22-летнему вратарю пора заявлять о себе. Например, в сборной России. Попал в список вместе с Шуниным, Дюпиным и Лунёвым. Если на сборах убедит Черчесова, то никто не помешает сыграть минимум в трех матчах Евро-2020.

А это уже заявка на интерес «Зенита», ведь получится, что Сафонов выиграл конкуренцию у Дюпина – потенциальной цели, и Лунёва – вратаря чемпионов. Никого сильнее и моложе с российским паспортом Семак не найдет. А поскольку у «Краснодара» мало шансов при торгах по условиям контракта и нет новой путевки в Лигу чемпионов, то трансфер Сафонова в «Зенит» не будет громом среди ясного неба.

Все понимают, что команда из Санкт-Петербурга нуждается в точечном усилении. А кто в прошлом сезоне попадал в списки лучших игроков отдельных туров ЛЧ ? Правильно – Матвей. Так что Сафонову удачи, как и всем остальным в квартете претендентов на пост номер один в «Зените». Также можно вспомнить Лантратова как альтернативного кандидата, ведь Илье всего 25 лет, стиль у него вполне себе малафеевский.

Но за голкипером «Химок» придут, только если в Казани и Краснодаре услышат твердое «нет» при запросе о трансферах. И базовым вариантом для Семака, если хочет заполучить голкипера на годы, должен стать Сафонов. Понятно, что это снова подход «Баварии» — ослабить потенциального конкурента, но с лимитом у петербуржцев именно на вратарской позиции нет вариантов. Максименко в «Зенит», разумеется, не пойдет – футбольная вера в «Спартак» помешает совершить такой шаг.

Дюпину многовато лет, а вот Лантратов или Сафонов могут получить шанс. Лодыгина нашли в Греции и с ним в основе стали чемпионами. Кержаков дважды подряд частенько подменял Лунёва и взял три титула подряд. Сам Андрей пришел из «Уфы». Дюпина точно рассматривают, но если найдутся деньги – нужно идти в атаку на позиции Галицкого и обзавестись голкипером не на год или два, а на десяток лет.

Сорвать сделку может только или нежелание самого Матвея – хотя неслучайно до апреля тянул с продлением контракта с «быками», улучшая условия, или зарубежное предложение Сафонову после Евро-2020. Будет интересно, и голкипер может стать залогом успеха в ЛЧ . У Семака почти не осталось зазоров для укрепления игры – «Зенит» близок к максимуму для вот этих игроков. И пора вспомнить, что вратарь – половина команды.

А дальше выбирать из двух концепций. Или возрастной Дюпин – чтобы с первого же сезона тащил в Европе, или Сафонов, что тоже умеет поймать кураж, но перспективнее и намного дороже.