В «Локомотиве» опровергли слухи о переходе Мухина в ЦСКА

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что полузащитник не подписывал контракт с ЦСКА . Ранее об этом сообщал член совета директоров «железнодорожников» Валерий Филатов.

Филатов сказал, что Мухин уже игрок ЦСКА ? Я такого комментария не видел. Я могу вам сказать, что это не так. Клубы работают по разным направлениям.