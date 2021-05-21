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В «Локомотиве» опровергли слухи о переходе Мухина в ЦСКА

21 мая 2021, 20:10

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что полузащитник Максим Мухин не подписывал контракт с ЦСКА. Ранее об этом сообщал член совета директоров «железнодорожников» Валерий Филатов.

Филатов сказал, что Мухин уже игрок ЦСКА? Я такого комментария не видел. Я могу вам сказать, что это не так. Клубы работают по разным направлениям.

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112910415
112910415
26 мая в 14:15
всё опять запуталось
oFANATo
oFANATo
22 мая в 12:40, ред.
2 часа назад
Паровоз о встрече с руководством:

Еще один волновавший всех вопрос — будущее хавбека сборной России Максима Мухина, который близок к переходу в ЦСКА. Недавно трансфер даже подтвердил член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов, но Плутник, услышав это, лишь покачал головой:

— Я не знал, что Валерий Николаевич давал такой комментарий. Могу сказать, что это не так.

Факт переговоров с ЦСКА председатель совдира красно-зеленых подтвердил оригинально. В начале встречи он сказал:

— Говорю открыто, что мы ведем переговоры с ЦСКА по нескольким футболистам обеих команд.

А на исходе второго часа мероприятия у Плутника состоялся любопытный диалог с болельщиком:

— Хотелось бы услышать комментарий по поводу Максима Мухина, которого купили всего лишь за 15 миллионов...

— Кто купил за 15 миллионов? — переспросил Плутник.

— ЦСКА.

— Откуда у вас такая информация?

— Об этом писали в интернете, везде пишут.

— Когда объявим официально, тогда сможем обсудить с вами. Мы ведем переговоры с ЦСКА по нескольким игрокам. Сейчас нет никакой сделки.

— Мухин играет в «Локомотиве»?

— Сезон закончен. Мухин в расположении сборной. Еще раз могу пожелать ему и всей сборной удачи.

— А он будет играть в «Локомотиве»?

— Есть двустороннее обсуждение ситуации между клубами, между игроками, их представителями. Это не вопрос публичного обсуждения. Если мы так все начнем обсуждать, то это будет непрофессиональная работа. Давайте чуть-чуть подождем все вместе.

* * *

— На вопрос про Максима Мухина руководство предпочло не отвечать. Что вы об этом думаете?

— Вся футбольная общественность, вся Москва говорит о том, что Максим Мухин перешел в ЦСКА. Причем перешел за небольшие деньги. И ЦСКА, у которого бюджет гораздо меньше, чем у московского «Локомотива», сделал более выгодное предложение Максу и его агенту — это как минимум странно. Мы не получили ответа на этот вопрос, хотя я так понимаю, что этот трансфер — дело решенное, Макс уже подписан.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
21 мая в 22:41, ред.
Значит обьявят о переходе после Евро. Даже если все вокруг об этом будут говорить, есть формальности. Пока они не будут завершены, мы не будем комментировать.
1-я конная
1-я конная
21 мая в 22:00
Потом как - да, пишите, чего уж там
1-я конная
1-я конная
21 мая в 21:58
Ну - нет, так нет. Чего уж там
Сп62
Сп62 ответ морозз (раскрыть)
21 мая в 21:24
Кому-то это выгодно.
морозз
морозз
21 мая в 21:08
Умеют у нас в России всё запутать, потом распутать и опять так запутать что никто не поймёт как это произошло!
Ironigor
Ironigor
21 мая в 20:33
Полузащитник «железнодорожников» Максим Мухин продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщил член совета директоров красно-зеленых Валерий Филатов. По информации СМИ, Мухин подпишет пятилетний контракт, а в качестве отступных «Локомотив» может получить 15 млн рублей.

«По нему вопрос решен, он подписал соглашение с ЦСКА», – приводит слова Филатова ТАСС.
Байкал-38.
Байкал-38.
21 мая в 20:27
Вот это поворот событий!
Самое страшное для Мухина если окажутся правы и Филатов и Плутник!
Если Мухин подписал договор с ЦСКА, о чём и сказал Филатов, тут обратная сторона медали, как был подписан этот контракт? Если в обход действующего контракта (а он ещё на два года с Локо), то Локо может жестоко наказать самого Мухина, да и ЦСКА достанется не хило, вплоть до запрета регистрации новых игроков. Это чревато большими проблемами ЦСКА.
Конечно клубы могут урегулировать всё в своих интересах (прежде всего в интересах Локо), но если дойдёт до разбирательств, то будет жарко.
cska1948
cska1948
21 мая в 20:24
Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин близок к переходу в ЦСКА.

По информации источника, сегодня, 19 мая, Мухин проходит медосмотр перед переходом в «армейский» клуб.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257962/muhin-maksim-lokomotiv
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Видимо Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник об этом не знает...
SHMEL258
SHMEL258
21 мая в 20:18
Уже весь интернет отправил Муху в ЦСКА, а тут заявляют об обратном...Кто-то явно врёт.
particular
particular
21 мая в 20:16, ред.
Плохо, когда председатель и член одного и того же совета директоров говорят об одном и том же, но по разному... Правая рука не ведает, что творит левая 🤨
cska1948
cska1948
21 мая в 20:16
"...Клубы работают по разным направлениям."
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Кто-нибудь может объяснить смысл этой фразы?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 20:13
Какие то утки пахучие.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 20:12
Кто то говорит неправду.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 мая в 20:12
Только слухи пускали зря
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