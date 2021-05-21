В «Локомотиве» опровергли слухи о переходе Мухина в ЦСКА

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что полузащитник Максим Мухин не подписывал контракт с ЦСКА. Ранее об этом сообщал член совета директоров «железнодорожников» Валерий Филатов.
Филатов сказал, что Мухин уже игрок ЦСКА? Я такого комментария не видел. Я могу вам сказать, что это не так. Клубы работают по разным направлениям.
Самое страшное для Мухина если окажутся правы и Филатов и Плутник!
Если Мухин подписал договор с ЦСКА, о чём и сказал Филатов, тут обратная сторона медали, как был подписан этот контракт? Если в обход действующего контракта (а он ещё на два года с Локо), то Локо может жестоко наказать самого Мухина, да и ЦСКА достанется не хило, вплоть до запрета регистрации новых игроков. Это чревато большими проблемами ЦСКА.
Конечно клубы могут урегулировать всё в своих интересах (прежде всего в интересах Локо), но если дойдёт до разбирательств, то будет жарко.
Самое страшное для Мухина если окажутся правы и Филатов и Плутник!
Если Мухин подписал договор с ЦСКА, о чём и сказал Филатов, тут обратная сторона медали, как был подписан этот контракт? Если в обход действующего контракта (а он ещё на два года с Локо), то Локо может жестоко наказать самого Мухина, да и ЦСКА достанется не хило, вплоть до запрета регистрации новых игроков. Это чревато большими проблемами ЦСКА.
Конечно клубы могут урегулировать всё в своих интересах (прежде всего в интересах Локо), но если дойдёт до разбирательств, то будет жарко.