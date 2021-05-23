«Валенсия» попрощалась с пятью игроками

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23 мая 2021, 19:00

Пресс-служба «Валенсии» в клубном твиттере попрощалась с пятью футболистами, которые покидают команду по завершении сезона.

Форвард и защитник покидают клуб в статусе свободных агентов. Защитник «Бенфики» Ферро, полузащитник «Кальяри» и нападающий «Вулверхэмптона» вернутся из аренды в свои клубы.

Также недавно российский хавбек Денис Черышев пересек отметку в 100 матчей в составе «Валенсии».