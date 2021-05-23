«Валенсия» попрощалась с пятью игроками

Пресс-служба «Валенсии» в клубном твиттере попрощалась с пятью футболистами, которые покидают команду по завершении сезона.
Форвард Кевин Гамейро и защитник Эльяким Мангала покидают клуб в статусе свободных агентов. Защитник «Бенфики» Ферро, полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива и нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне вернутся из аренды в свои клубы.
🦇 @fferreiraferro, Cutrone y C. Oliva, gracias por vuestro compromiso durante vuestra etapa como valencianistas#JuntsAnemAMUNT#PeopleVCF pic.twitter.com/y5B0WQzoPA— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) May 22, 2021
Также недавно российский хавбек Денис Черышев пересек отметку в 100 матчей в составе «Валенсии».