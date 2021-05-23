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«Валенсия» попрощалась с пятью игроками

23 мая 2021, 19:00

Пресс-служба «Валенсии» в клубном твиттере попрощалась с пятью футболистами, которые покидают команду по завершении сезона.

Форвард Кевин Гамейро и защитник Эльяким Мангала покидают клуб в статусе свободных агентов. Защитник «Бенфики» Ферро, полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива и нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне вернутся из аренды в свои клубы.

Также недавно российский хавбек Денис Черышев пересек отметку в 100 матчей в составе «Валенсии».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
23 мая в 19:59
Валенсии нужно многое что менять и прежде всего психологию команды победителя. Как это случилось в начале нового тысячелетия когда команду возглавил Эктор Купер, который выводил Валенсию два года подряд в финал Лиги Чемпионов 2000 и 2001 году, но оба раза команда уступила Реалу, а затем и Баварии. После чего 2001 год главным тренером команды назначили Рафаэля Бенитеса который уже в первый год своей работы в 2002 году выиграл чемпионат Испании,  2004 году команда вновь становится чемпионом Испании и этот успех становится шестым в истории клуба, а также 2004 году команда выигрывает Кубок УЕФА. По истечения семнадцати лет после таких хороших результатов команда скатилась во вторую десятку турнирной таблицы чемпионата. Поэтому команде нужен тренер прежде всего с психологией победителя, который сможет своей харизматичностью вселить уверенность игрокам команды чтобы с ними выигрывать трофеи. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
23 мая в 19:29
Очистились от шлака.
beefs
beefs
23 мая в 19:03
ну это обычная практика в межсезонье...
sv_1969
sv_1969
23 мая в 19:03
Значит так надо!
Ironigor
Ironigor
23 мая в 19:01
Надо что-то менять.
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