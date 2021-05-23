Российским защитником «Мюнхена-1860» интересуются в РПЛ

Себастьян Кронестер, агент российского защитника немецкого клуба «Мюнхен-1860» , рассказал об интересе к игроку со стороны российских клубов.

У Леона заканчивается контракт этим летом и он становится свободным агентом. Поэтому к нему есть большой интерес по всей Европе, включая немецкие, австрийские и голландские клубы.

В России также есть контакт с некоторыми клубами. Могу сказать, что кто-то из «Уфы» или «Ахмата» действительно интересуется Леоном. Назвать точный клуб я не могу, это может помешать процессу.

В целом, мы сейчас смотрим, какой вариант окажется лучшим для его карьеры в данный момент и выбираем оптимальный по всем параметрам. Ничего пока не решено.