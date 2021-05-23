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Российским защитником «Мюнхена-1860» интересуются в РПЛ

23 мая 2021, 22:53

Себастьян Кронестер, агент российского защитника немецкого клуба «Мюнхен-1860» Леона Классена, рассказал об интересе к игроку со стороны российских клубов.

У Леона заканчивается контракт этим летом и он становится свободным агентом. Поэтому к нему есть большой интерес по всей Европе, включая немецкие, австрийские и голландские клубы.

В России также есть контакт с некоторыми клубами. Могу сказать, что кто-то из «Уфы» или «Ахмата» действительно интересуется Леоном. Назвать точный клуб я не могу, это может помешать процессу.

В целом, мы сейчас смотрим, какой вариант окажется лучшим для его карьеры в данный момент и выбираем оптимальный по всем параметрам. Ничего пока не решено.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gv9evga7kc3p (раскрыть)
24 мая в 20:06
Здесь тебя поправлю, точнее уточню. Луккойл - это частная фирма , является владельцем, т.е. собственником ФК Спартак. А частник может тратить свои деньги как угодно и сколько угодно. У нас таких клуба три. Спартак, Краснодар и Сочи. Далее. Россети является одним из спонсоров ЦСКА. Это госструктура и ее доля в бюджете клуба около 5 %. Основная часть финансирования приходится на частные структуры h- holding и USM ( в сумме примерно 60% расходов). И около 25 % расходов несет Гинер. А спонсоры еще есть HUNDAI и по мелочам другие. Вся эта информация есть на сайтах РФС, УЕФА и ФИФА. Читай.
gv9evga7kc3p
gv9evga7kc3p ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 мая в 19:51
Россети и Лукойл, ошибся малость.
galem72
galem72
24 мая в 12:54
"...мы сейчас смотрим, какой вариант окажется лучшим для его карьеры..."

Думаю, всё намного проще: они ищут хоть кого-то, кто согласится записать этого ноунейма в свои ряды. ))
Grabovsky
Grabovsky
24 мая в 07:22
Очередной Ной?
старина
старина
24 мая в 07:02
В сборную его надо бы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ p2mkr2epkx4m (раскрыть)
24 мая в 00:48, ред.
Соглашусь, только подскажи, а у кого спонсор Почта России. Я не знаю. ВТБ, РЖД Газпром знаю, а Почта и Роснефть не знаю. В РПЛ таких спонсоров точно нет. Уточни.
p2mkr2epkx4m
p2mkr2epkx4m ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 мая в 00:15, ред.
Ну а что делать то, не у всех в спонсорах ВТБ, почта России, Роснефть, Газпром, РЖД, есть и более скромные клубы,так что можно бы и без ехидства.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ УЕСКА (раскрыть)
24 мая в 00:01
Почему не назвал? Оба крутейшие и УФА и АХМАТ
stanichnik
stanichnik
23 мая в 23:03
По данным Трансфер Маркет из плюсов у него российское гражданство и возраст 20 лет, плюс относительно невысокая первоначальная стоимость. Есть вероятность, что им могут интересоваться не только Уфа и Ахмат, но и кто-то из московских клубов, в частности фк Динамо, который работает над усилением своей защитной линии и ГТ Шварцу будет легче наладить контакт в плане непосредственного общения с игроком.
SHMEL258
SHMEL258
23 мая в 23:00
Докатились, скоро из третьей лиги Занзибара начнём защитников перетаскивать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 22:59
Вот это новость!
УЕСКА
УЕСКА
23 мая в 22:57
Он даже не основной игрок клуба из третьей лиге. Какой к нему может быть интерес? Агент тупо набивает цену. Даже клуб конкретный не назвал.
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