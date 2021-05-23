Экс-советник Федуна: «Витория — не тот тренер, который нужен „Спартаку“»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке», высказался о выходе жены владельца московского клуба Заремы Салиховой из совета директоров красно-белых в связи с несогласием с выбором нового тренера и трансферными планами.

Эту речь Заремы можно назвать настоящим разоблачением. Оно исчерпывающее и правильное. Я согласен с госпожой Салиховой на 100%: Руй Витория — не тот тренер, который нужен «Спартаку».

Лично я считаю, что «Спартаку» вовсе не нужно было менять тренера. Клубу нужен такой специалист, как Доменико Тедеско. Я бы оставил его, если есть такая возможность.

Зарема ушла из совета директоров «Спартака»? Это ее решение, я уважаю его. Уверен, что госпожа Салихова долго думала, прежде чем принять подобного рода решение.