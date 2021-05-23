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Экс-советник Федуна: «Витория — не тот тренер, который нужен „Спартаку“»

23 мая 2021, 18:20

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке», высказался о выходе жены владельца московского клуба Заремы Салиховой из совета директоров красно-белых в связи с несогласием с выбором нового тренера и трансферными планами.

Эту речь Заремы можно назвать настоящим разоблачением. Оно исчерпывающее и правильное. Я согласен с госпожой Салиховой на 100%: Руй Витория — не тот тренер, который нужен «Спартаку».

Лично я считаю, что «Спартаку» вовсе не нужно было менять тренера. Клубу нужен такой специалист, как Доменико Тедеско. Я бы оставил его, если есть такая возможность.

Зарема ушла из совета директоров «Спартака»? Это ее решение, я уважаю его. Уверен, что госпожа Салихова долго думала, прежде чем принять подобного рода решение.

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Байкал-38.
Байкал-38.
24 мая в 04:59
Пошла движуха и борьба личных интересов, в которой учувствуют только спартачи, как бывшие, так и настоящие, а потом скажут, что "заговор" был из вне.
Сп62
Сп62
23 мая в 22:19
Сколько специалистов столько и мнений. Команда в лидерах, поэтому и интерес к её судьбе повышен, особенно со стороны конкурентов. Всё это мы уже проходили, пройдём и в этот раз вместе со славным клубом. Верим в успех.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 мая в 22:08
Великий Спартак должен возглавить Особенный Тренер.
rubinovyi2
rubinovyi2
23 мая в 20:53
Наверное потому и экс...)))
ABir
ABir
23 мая в 19:58
Когда в Спартак пришёл Тедеско очень многие специалисты с пеной у рта доказывали, что не такой тренер нужен команде. Время все расставило на свои места. Теперь, когда контракт с тренером подписан, остаётся только ждать и надеяться на лучшее
Caniggia
Caniggia
23 мая в 19:51
Подлил масла в огонь этот Камоцци. Похоже, самая веселуха в Спартаке только начинается!
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 19:48
Федун – не тот собственник, который нужен "Спартаку".
STVA 1
STVA 1
23 мая в 19:00
Тема горячая!Много найдется желающих погреться около неё и заработать вистов))
Gahi
Gahi
23 мая в 18:46
Да, "Всё смешалось в доме Облонских". Красные в одной стороне, белые в другой?  Наверное настало время чтобы красно - белые цвета клуба объединились и принимали более ответственное решение. Которое позволила бы новому избранному тренеру кто бы он не был, с доверием относится ко всем заинтересованным людям клуба Спартака. Удачи
волгодон 2
волгодон 2
23 мая в 18:44
Потенциальный тренер попадет,словно Руй в рукомойник.
Очевидно быстро сожрут,но хоть компенсацию заплатят.
Народных нефтяных денег у Федуна много.Не убудет.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 18:40
Назревает скандал, в команде хаос
mihaluch
mihaluch
23 мая в 18:34
Португальские тренеры не предназначены для российского футбола.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 18:31
Собиратся путч против федуна, главарь зарема, кстати, привычное дело в спартаке.
ДСА
ДСА
23 мая в 18:23
Пока вообще всё не понятно.
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