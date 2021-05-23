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Португальский журналист: «Крицюк — в числе лучших вратарей Примейры»

23 мая 2021, 21:45

Журналист португальского издания A Bola Жоау Пимпим считает российского голкипера Станислава Крицюка одним из лучших игроков в своем амплуа в португальской лиге.

Крицюк и правда был в числе лучших вратарей чемпионата Португалии и был выбран лучшим в голосовании тренеров. В мае он был признан вторым лучшим вратарем лиги после Адана из «Спортинга». Станислав провел хороший сезон в «Белененсеше».

У меня нет информации о переговорах Крицюка с португальскими клубами. Но судя по тому, что он показал не только в этом году, но и в предыдущих сезонах в Португалии, не сомневаюсь, что он легко может оказаться в крупном клубе типа «Спортинга», «Порту», «Бенфики» или «Браги».

В сезоне-2020/21 Крицюк сыграл в 27 матчах португальской Примейры, в которых пропустил 27 мячей. 23 мая Станислав объявил об уходе из клуба.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 05:29
Скорее останется в Португалии.
SHMEL
SHMEL
23 мая в 22:57
Крицюк не пропадёт, на него хороший спрос.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 22:17
Об этом рано ещё говорить
gwynb1eidd
gwynb1eidd
23 мая в 21:54
Ну с вратарями в России никогда проблем не было, хотя Стасик и тут умудрился начудить с Гилерме...
hаrut
hаrut
23 мая в 21:52
Мнение имеет быть...
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