Португальский журналист: «Крицюк — в числе лучших вратарей Примейры»

Журналист португальского издания A Bola Жоау Пимпим считает российского голкипера одним из лучших игроков в своем амплуа в португальской лиге.

Крицюк и правда был в числе лучших вратарей чемпионата Португалии и был выбран лучшим в голосовании тренеров. В мае он был признан вторым лучшим вратарем лиги после Адана из «Спортинга». Станислав провел хороший сезон в «Белененсеше».

У меня нет информации о переговорах Крицюка с португальскими клубами. Но судя по тому, что он показал не только в этом году, но и в предыдущих сезонах в Португалии, не сомневаюсь, что он легко может оказаться в крупном клубе типа «Спортинга», «Порту», «Бенфики» или «Браги».