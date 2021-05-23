ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2020/2021

Тухель: «Победа „Челси“ в Лиге чемпионов была похожа на кражу со взломом»

23 мая 2021, 16:31
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответит на вопрос журналистов о том, где он находился, когда лондонский клуб обыграл «Баварию» в финале Лиги чемпионов сезона 2011/12.

Кажется, я был дома в Мюнхене и смотрел этот матч по телевизору. Скажем так, это была не совсем заслуженная победа. Это было больше похоже на кражу со взломом [смеётся].

Напомним, что в нынешнем сезоне Тухель вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, где «синие» сыграют против «Манчестер Сити».

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:31
надо как-то повторить
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 19:51
Как ни жаль, но МС выиграет ЛЧ.
Karkaz
Karkaz ответ ХУБУЛ (раскрыть)
23 мая в 18:38
Да ну, у Сити скамейка качественнее это во первых, во вторых Бавария тогда играла только через Роббена и Рибери и это читалось соперниками. Я помню через центр Бавария почти не играла, так как на Гомеса бесполезно было играть, от него мяч либо отскакивал, либо его обезмячивали быстро. Т.е. у Сити индивидуально игроки как минимум в целом сильнее, центр Де Брюйне, Гюндоган могут сыграть индивидуально, в обводку, в отличие от того же Кроса и Швайни.
Ну и Агуэро и Жезус полезнее против автобуса, чем деревянные Гомес и Мюллер.
Плюс Бавария психологически в финале была не очень, куча ударов в молоко или в Чеха, не забитые пенальти, о многом говорят.
Знатог
Знатог
23 мая в 18:21
Вор Тухлый, украдёшь кубок, будешь в законе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 18:05
Надо повторить ещё один раз!
vastudio
vastudio ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
23 мая в 17:53
Я тя умоляю)))) непобедимый сити))) Два раза их хлопнули за месяц)....ага,понимаю, тактика такая была))))
mihaluch
mihaluch
23 мая в 17:25
Попробуй сейчас без взлома.
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
23 мая в 16:58
Вообще то тогда шансы Челси были ещё меньше, тем более игра это и потверждала считанные переходы за центр поля, единственный удар по воротам на 87-й минуте, не реализованный пенальти в дополнительное время, начало серии пенальти с 0-2. Да и та Бавария была мощней сегодняшней Сити. Но.........
sv_1969
sv_1969
23 мая в 16:58
Теперь трудно будет но выполнимо!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
23 мая в 16:53
Ну это так и было, с чувством юмора у Тухелья всё в порядке. Я думаю он будет не против совершить ещё одну кражу.
juvenale
juvenale
23 мая в 16:44
полностью согласен
нечитайло
нечитайло
23 мая в 16:43
В этот раз не проканает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 16:42
С МС у Челси шансы минимальны.
beefs
beefs
23 мая в 16:34
украдите еще один матч, мы будем довольны...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100