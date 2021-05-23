Тухель: «Победа „Челси“ в Лиге чемпионов была похожа на кражу со взломом»

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23 мая 2021, 16:31

Главный тренер «Челси» ответит на вопрос журналистов о том, где он находился, когда лондонский клуб обыграл «Баварию» в финале Лиги чемпионов сезона 2011/12.

Кажется, я был дома в Мюнхене и смотрел этот матч по телевизору. Скажем так, это была не совсем заслуженная победа. Это было больше похоже на кражу со взломом [смеётся].

Напомним, что в нынешнем сезоне Тухель вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, где «синие» сыграют против «Манчестер Сити».