Тухель: «Победа „Челси“ в Лиге чемпионов была похожа на кражу со взломом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответит на вопрос журналистов о том, где он находился, когда лондонский клуб обыграл «Баварию» в финале Лиги чемпионов сезона 2011/12.
Кажется, я был дома в Мюнхене и смотрел этот матч по телевизору. Скажем так, это была не совсем заслуженная победа. Это было больше похоже на кражу со взломом [смеётся].
Напомним, что в нынешнем сезоне Тухель вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, где «синие» сыграют против «Манчестер Сити».
Ну и Агуэро и Жезус полезнее против автобуса, чем деревянные Гомес и Мюллер.
Плюс Бавария психологически в финале была не очень, куча ударов в молоко или в Чеха, не забитые пенальти, о многом говорят.
Ну и Агуэро и Жезус полезнее против автобуса, чем деревянные Гомес и Мюллер.
Плюс Бавария психологически в финале была не очень, куча ударов в молоко или в Чеха, не забитые пенальти, о многом говорят.