Гвардиола не сдержал слёз, отвечая на вопрос об уходе Агуэро из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сдержал слез, когда после матча с «Эвертоном» (5:0) его спросили об уходе нападающего Серхио Агуэро из клуба по окончании сезона.
Мы безумно его любим. Это особенный человек для всех нас. Он такой хороший. Он очень помог мне. Его невозможно заменить.
Многие игроки помогли «Сити». Агуэро продемонстрировал свои качества за те полчаса, которые он провел на поле.
По информации СМИ, Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».
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Агуеро больше чем кто либо из ковидной банды
Агуеро больше чем кто либо из ковидной банды