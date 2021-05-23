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Гвардиола не сдержал слёз, отвечая на вопрос об уходе Агуэро из «Ман Сити»

23 мая 2021, 21:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сдержал слез, когда после матча с «Эвертоном» (5:0) его спросили об уходе нападающего Серхио Агуэро из клуба по окончании сезона.

Мы безумно его любим. Это особенный человек для всех нас. Он такой хороший. Он очень помог мне. Его невозможно заменить.

Многие игроки помогли «Сити». Агуэро продемонстрировал свои качества за те полчаса, которые он провел на поле.

Гвардиола не сдержал слёз, отвечая на вопрос об уходе Агуэро из «Ман Сити»

По информации СМИ, Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Little Caprice (раскрыть)
24 мая в 00:32, ред.
При САФе после того эпичного финала, после ухода Ван Перси из Арсенала, Ван Перси в МЮ, Суарес в Ливерпуле, Агуэро в Ман.Сити Пики АПЛ. P.S. Да я ломанулся, Ван Перси лучший сезон в Арсенале тогда провёл( не хватило немного чтобы побить рекорд ван Нистелроя по голам за сезон), при финале Агуэро
milanetto10
milanetto10
23 мая в 23:59
и правда зачем отпускали?,хотя он конечно больше был в лазарете чем играл
Little Caprice
Little Caprice ответ Ice van Reed (раскрыть)
23 мая в 23:49
"у МЮ Ван Перси"

??????
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
23 мая в 23:37
Надеюсь, Кун уйдет громко хлопнув дверью в финале ЛЧ.
Изгой
Изгой
23 мая в 22:41
    League1
    League1
    23 мая в 22:24
    Зачем тогда отпустили? Похоже на крокодиловые слёзы.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    23 мая в 22:15
    Давид Силва и Серхио Агуэро, заслужили памятник перед стадионом!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    23 мая в 22:14, ред.
    Каталонское лицемерие
    Агуеро больше чем кто либо из ковидной банды
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    23 мая в 22:13, ред.
    Агуэро -это ЛЕГЕНДА Манчестер Сити! И его уход, это прощание с эпохой!!! Кто помнит тот поймёт, кто на последних минутах, лешил МЮ чемпионства при САФе, в его любимое дополнительное время (Фергитайм) это был Агуэро!!! Идеальная Пика, у Ливерпуля Суарес, у МЮ Ван Перси, у Сити Агуэро!!!
    allemz
    allemz
    23 мая в 22:05, ред.
    Низкий поклон Легенде, впереди долгожданный финал ЛЧ, самое время поставить наижирнейшую точку
    shlomo
    shlomo
    23 мая в 22:05
    Удачи одному и удачи другому!
    ceret
    ceret
    23 мая в 22:04
    Удачи Агуэро!
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