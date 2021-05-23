Гвардиола не сдержал слёз, отвечая на вопрос об уходе Агуэро из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» не сдержал слез, когда после матча с «Эвертоном» (5:0) его спросили об уходе нападающего из клуба по окончании сезона.

Мы безумно его любим. Это особенный человек для всех нас. Он такой хороший. Он очень помог мне. Его невозможно заменить.

Многие игроки помогли «Сити». Агуэро продемонстрировал свои качества за те полчаса, которые он провел на поле.