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«Это невероятно. Не могу поверить». Клопп — о 3-м месте «Ливерпуля» в АПЛ

23 мая 2021, 21:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) в заключительном туре АПЛ и финиша на третьем месте в турнирной таблице.

Невероятно. Лучшее, о чем я мог мечтать. Мы хотели этих ощущений, этой игры, этой атмосферы.

Закончить сезон на 3-м месте – невероятно. Не могу поверить. Надо отдать должное ребятам. Я не могу поверить в то, как все сложилось за последние недели. Невероятно.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:20
счастливый билет !
bashnat013
bashnat013 ответ nikoladolgov (раскрыть)
24 мая в 08:30
Гурия Ланчхути вас ждёт
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
24 мая в 00:04
Клопп под чем то штоли)
номер 12
номер 12 ответ nikoladolgov (раскрыть)
23 мая в 23:49
Я бы не был так уверен, что Спартак доберется до группы
rubinovyi2
rubinovyi2
23 мая в 23:35
Да,было бы досадно,скаузерам пролететь мимо ЛЧ..
IKER-RAUL
IKER-RAUL
23 мая в 22:56
сегодняшнее 3 место полностью заслуга Юргена! Клопп , несмотря на колоссальные потери , создал в команде боевой, несгибаемый дух победителей несмотря на порой обидные , досадные поражения и потери очков.Спасибо Юргену и команде, респект вам!!!
Caniggia
Caniggia
23 мая в 22:55
Да уж, действительно, чудесная концовка для провального Ливера!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 22:51
Клоп чуть переигрывает!
nikoladolgov
nikoladolgov
23 мая в 22:47
Ливерпуль ждет Спартак !
7 - 0 .... Такое не забывается !
Изгой
Изгой
23 мая в 22:44
Деньги решают, хоть верь, хоть не верь.
abramjan
abramjan
23 мая в 22:40
    KLINSI
    KLINSI ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    23 мая в 22:35
    Злой ты)))
    Хочешь повторения 7-0?)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 мая в 22:28
    Если уровень Ливерпуля ЛЕ то уровень Спартака это Лига Конференции или как ее там. Но ничего ждем Спартак в одну группу к Ливерпулю, если конечно вы туда пробьетесь))))
    Конфедерат
    Конфедерат
    23 мая в 22:20
    Так нагло заряжали судей в последних матчах и тут опа какая неожиданность. Плохая ты актриса, Клёпа! Не верим!
    shlifen
    shlifen
    23 мая в 22:14, ред.
    На самом деле ЧУДО что потеряв столько очков с командами со дна и середины (Фулхем, Брайтон, Вест Бром, Бернли, Ньюкасл - каждый сумел отобрать минимум по 2 очка, а некоторые и по 3-4) таблицы Ливерпуль смог таки финишировать в зоне ЛЧ. Текущий состав красных, лично на мой взгляд, себя исчерпал, и команде требуется существенная перестройка почти в каждой линии. Тем более благодаря финишу в тройке, и попаданию в ЛЧ, деньги у красных будут. Ещё бы болельщиков на стадионы вернуть. Эх мечты...
    ABir
    ABir
    23 мая в 22:12
    На флажке ворвались в тройку
    allemz
    allemz
    23 мая в 22:04
    Красавчики, достойно
    Сп62
    Сп62
    23 мая в 22:01
    Молодцы. На финишной прямой проявили характер.
    particular
    particular
    23 мая в 21:45
    Дааа... Серия из неудачных игр, вполне, могла похоронить самые смелые ожидания... А так, в призах и шоколаде...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 мая в 21:25
    а Спартаку и до ЛЕ как до киева рачки. ахаха.
    dimagas2
    dimagas2
    23 мая в 21:24
    Спартак еще разок 7-0 отвозят)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 мая в 21:23
    Сезон для Ливерпуля сложился просто очень тяжелый. Травмы защитников, поникшее нападение , напряженнейший график , все это влияло на результаты команды. Команда скатывалась вниз по таблице и казалось, что ЛЧ уплывет , но концовку команда провела бойко, к тому же конкуренты стали сдавать, вот в итоге и удалось запрыгнуть в четверку.
    А то как то несолидно было бы, если бы чемпион прошлогодний в ЛЧ не попал бы.
    Всем здоровья.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    23 мая в 21:16
    Ливерпулю и Челси нужна ЛЕ, их уровень
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    23 мая в 21:12
    Просто счастливое стечение обстоятельств
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