«Это невероятно. Не могу поверить». Клопп — о 3-м месте «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» высказался после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) в заключительном туре АПЛ и финиша на третьем месте в турнирной таблице.

Невероятно. Лучшее, о чем я мог мечтать. Мы хотели этих ощущений, этой игры, этой атмосферы.

Закончить сезон на 3-м месте – невероятно. Не могу поверить. Надо отдать должное ребятам. Я не могу поверить в то, как все сложилось за последние недели. Невероятно.