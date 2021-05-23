Агуэро побил рекорд Руни по голам за один клуб в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Эвертоном» (5:0) в последнем, 38-м туре АПЛ.
Последние два гола «Сити» забил форвард Серхио Агуэро, который вышел на замену на 65-й минуте.
Благодаря двум забитым голам в этой встрече Агуэро побил рекорд бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по голам за один клуб в АПЛ. В активе Агуэро 184 забитых мяча, у Руни – 183.
Этот матч стал для Серхио последним в составе «Манчестер Сити» в АПЛ – он покидает команду по окончании сезона.
Браво!
Браво!