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Агуэро побил рекорд Руни по голам за один клуб в АПЛ

23 мая 2021, 21:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Эвертоном» (5:0) в последнем, 38-м туре АПЛ.

Последние два гола «Сити» забил форвард Серхио Агуэро, который вышел на замену на 65-й минуте.

Благодаря двум забитым голам в этой встрече Агуэро побил рекорд бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по голам за один клуб в АПЛ. В активе Агуэро 184 забитых мяча, у Руни – 183.

Этот матч стал для Серхио последним в составе «Манчестер Сити» в АПЛ – он покидает команду по окончании сезона.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
24 мая в 05:53
Я думал, в АПЛ подобный рекорд побольше.
Rheinfall
Rheinfall
23 мая в 22:01
Молодец Кун.
allemz
allemz
23 мая в 22:00
Рекорд алкаша не долго продержался)
gwynb1eidd
gwynb1eidd
23 мая в 21:46
Ещё и победил рекорд МЮ... Короче сделал фанатам подарок на прощание...
Igo0rek
Igo0rek
23 мая в 21:41
Ушел очень красиво!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
23 мая в 21:29
Да это же идеальное прощание с клубом. В последнем матче установить рекорд, да еще и такой красивый - голы за один клуб. Да еще и среди всех клубов АПЛ.
Браво!
beefs
beefs
23 мая в 21:23
с чем и поздравляем, так держать...
sv_1969
sv_1969
23 мая в 21:22
Молодец Кун)
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