Агуэро побил рекорд Руни по голам за один клуб в АПЛ

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23 мая 2021, 21:21

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Эвертоном» (5:0) в последнем, 38-м туре АПЛ .

Последние два гола «Сити» забил форвард , который вышел на замену на 65-й минуте.

Благодаря двум забитым голам в этой встрече Агуэро побил рекорд бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» по голам за один клуб в АПЛ . В активе Агуэро 184 забитых мяча, у Руни – 183.