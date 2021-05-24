Слуцкий и Тедеско — в числе кандидатов на награду лучшему тренеру РПЛ в мае

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24 мая 2021, 10:24

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в твиттере объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам мая.

В число претендентов вошли: («Зенит», 7 очков за 3 матча), («Спартак», 7 очков за 3 матча), («Рубин», 7 очков за 3 матча), («Сочи», 7 очков за 3 матча) и («Уфа», 5 очков за 3 матча). Отдать свой голос вы можете по ссылке.