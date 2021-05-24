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Слуцкий и Тедеско — в числе кандидатов на награду лучшему тренеру РПЛ в мае

24 мая 2021, 10:24

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в твиттере объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам мая.

В число претендентов вошли: Сергей Семак («Зенит», 7 очков за 3 матча), Доменико Тедеско («Спартак», 7 очков за 3 матча), Леонид Слуцкий («Рубин», 7 очков за 3 матча), Владимир Федотов («Сочи», 7 очков за 3 матча) и Алексей Стукалов («Уфа», 5 очков за 3 матча). Отдать свой голос вы можете по ссылке.

Слуцкий и Тедеско — в числе кандидатов на награду лучшему тренеру РПЛ в мае

Напомним, что лучшим тренером РПЛ в апреле был признан наставник «Локомотива» Марко Николич.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:07
Черевченко лучший !
ildar_3871
ildar_3871 ответ Лакшери (раскрыть)
25 мая в 09:47
За 2 победы над зенитом !)
ildar_3871
ildar_3871
25 мая в 09:46
Cлуцкий лучший !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 мая в 19:51
Болелы ЦСКа за юбиляра, потому-что б/у конь. Ничего особенного не вижу. Языком мелет, как помелом, как сухо74р. В остальном, как обычно. Играйте, как можете, играйте, как умеете и свобода действий, плюс полный карт-бланш со стороны руководства, спонсор в РФС. Кто платит, тот и танцует в РПЛ.
Chevengur
Chevengur
24 мая в 15:23
ЛВС умудрился сколотить из массы не очень выразительных игроков очень крепкую банду. По сути из за него я и игры Рубина смотреть начал. В общем, респект Леониду
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 мая в 15:17
Это лишь твоё мнение.
Хотя, судя по голосованию, Слуцкий и вправду возьмёт награду.
4-е место взял как-никак, даже выше цска запрыгнул.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
24 мая в 15:10
Я написал кого надо выбрать, Слуцкий единственный вариант.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 мая в 14:51
Ой, а кого нужно было выбрать? Олича? Который выигрывает только у аутсайдеров и Краснодара, а сильным соперникам сливает.
Вот у себя в группах цска и выбирайте )))
Сп62
Сп62
24 мая в 12:19
Голосуйте, голосуйте. Посмеёмся после подведения итогов.
YVG
YVG
24 мая в 12:12
Неужели проиграв Уфе на своем поле, вообще можно на что-то претендовать?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 11:51
Непонятно как тедеска попал в этот список, Слуцкий понятно, можно было и Черевченко.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 мая в 11:48
Лучший ТРЕНЕР это ФЕДОТОВ - однозначно.
Потому что остальные - вообще не тренеры !
makkie
makkie
24 мая в 11:43
Выберут Сирожу Вегана!)
Ironigor
Ironigor
24 мая в 11:31
Заслуженному артисту Тедеско, мэр Собянин подарит абонемент на бесплатный проезд на троллейбусе 🚎 247 маршрута, на июнь- июль месяц !!!
Шуnя771
Шуnя771
24 мая в 11:22
ЛВС показать красную карточку - за систематические наезды на арбитров...

Снять с конкурса...
Дима Логинов
Дима Логинов
24 мая в 11:19
Caniggia
Caniggia
24 мая в 11:17
Наверное, ЛВС, так как уж очень с большим натягом Спартак брал последние очки и если бы не один из лучших (если не лучший) в РПЛ на своей позиции Мозес, то не видать бы Тедеско и К* квалификации ЛЧ, как своих ушей. Тедеско не тянет на лучшего, ему во многом повезло со 2-м местом. Ну а ЛВС, пожалуй, сотворил главную сенсацию этого сезона. Так что без вариантов - ЛВС!
Бубнин
Бубнин
24 мая в 11:06
Лучшие тренеры РПЛ в мире по итогам мая!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 мая в 11:06
ЛВС лидирует с отрывом и это правильно.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
24 мая в 10:57
Конечно Слуцкий Л.В.!
Kaguzuti
Kaguzuti
24 мая в 10:33
Выиграв у трех филиалов можно стать и лучшим, это как юбилейное чемпионство.
Лакшери
Лакшери
24 мая в 10:31
За еле как вымученые победы над Арсеналом и Химками? Это смешно.
YVG
YVG
24 мая в 10:28
Тедеско? Даже не смешно.
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