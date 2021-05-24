Слуцкий и Тедеско — в числе кандидатов на награду лучшему тренеру РПЛ в мае

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в твиттере объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам мая.
В число претендентов вошли: Сергей Семак («Зенит», 7 очков за 3 матча), Доменико Тедеско («Спартак», 7 очков за 3 матча), Леонид Слуцкий («Рубин», 7 очков за 3 матча), Владимир Федотов («Сочи», 7 очков за 3 матча) и Алексей Стукалов («Уфа», 5 очков за 3 матча). Отдать свой голос вы можете по ссылке.
Напомним, что лучшим тренером РПЛ в апреле был признан наставник «Локомотива» Марко Николич.