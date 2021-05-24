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Мбаппе — лучший игрок сезона в Лиге 1, Кейлор Навас — лучший вратарь

24 мая 2021, 09:37

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом сезона в Лиге 1.

Форвард выиграл эту награду второй год подряд. Мбаппе опередил в борьбе за приз Виссама Бен-Йеддера («Монако»), Бурака Йилмаза («Лилль») и Мемфиса Депая («Лион»).

Лучшим голкипером сезона в Лиге 1 признан Кейлор Навас. За эту награду он соревновался с Миком Меньяном («Лилль»), Антони Лопешем («Лион»), Стивом Манданда («Марсель») и Бенжамином Лекомом («Монако»).

Мбаппе — лучший игрок сезона в Лиге 1, Кейлор Навас — лучший вратарь

Ранее Мбаппе сообщил, что ведёт переговоры о продлении контракта с ПСЖ.

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Жасур Баратов
Жасур Баратов
24 мая в 10:34
Лилль чемпион Франции лучшей игроки в ПСЖ? Где логика!?
GrimlocK
GrimlocK
24 мая в 10:09
Наглядное пособие, что лучшие игроки уступают командной игре...
Иначе бы Лилль не обошел ПСЖ
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