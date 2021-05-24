Мбаппе — лучший игрок сезона в Лиге 1, Кейлор Навас — лучший вратарь

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом сезона в Лиге 1.
Форвард выиграл эту награду второй год подряд. Мбаппе опередил в борьбе за приз Виссама Бен-Йеддера («Монако»), Бурака Йилмаза («Лилль») и Мемфиса Депая («Лион»).
Лучшим голкипером сезона в Лиге 1 признан Кейлор Навас. За эту награду он соревновался с Миком Меньяном («Лилль»), Антони Лопешем («Лион»), Стивом Манданда («Марсель») и Бенжамином Лекомом («Монако»).
Ранее Мбаппе сообщил, что ведёт переговоры о продлении контракта с ПСЖ.
Иначе бы Лилль не обошел ПСЖ
Иначе бы Лилль не обошел ПСЖ