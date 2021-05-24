Мбаппе — лучший игрок сезона в Лиге 1, Кейлор Навас — лучший вратарь

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24 мая 2021, 09:37

Нападающий ПСЖ признан лучшим футболистом сезона в Лиге 1.

Форвард выиграл эту награду второй год подряд. Мбаппе опередил в борьбе за приз («Монако»), («Лилль») и («Лион»).

Лучшим голкипером сезона в Лиге 1 признан . За эту награду он соревновался с («Лилль»), («Лион»), («Марсель») и («Монако»).