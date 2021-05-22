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Облак взял трофей Саморы в 5-й раз, повторив рекорд Вальдеса и Рамальетса

22 мая 2021, 22:13

Голкипер «Атлетико» Ян Облак завоевал трофей Саморы по итогам сезона-2020/21 в испанской Примере. Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

28-летний словенский вратарь в 38 матчах пропустил 25 голов, 18 встреч в чемпионате Ян провел на ноль.

Для Облака этот трофей Саморы стал пятым – ранее он завоевывал его в 2016, 2017, 2018, 2019 годах. Ян — единственный футболист не из Испании, который добился такой серии.

Также стоит отметить, что до Облака только два голкипера в истории завоевывали трофей Саморы пять раз – это Виктор Вальдес и Антони Рамальетс, оба играли за «Барселону».

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Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 00:51
Феноменальный вратарь - определенно.
zdeniss
zdeniss
22 мая в 23:09, ред.
Почему-то никогда Вальдеса не воспринимал как топа, тики-таки Барсы просто не подразумевали присутствие игроков другой команды возле своих ворот. Отсюда и статистика. Статистика должна строится на количестве ударов в створ и сейвов. И то в полной мере это не покажет класс голкипера. А Облак действительно среди лучших.
da da da
da da da
22 мая в 22:57
видим что Вальдес последний топовый ГК в истории Барселоны
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 мая в 22:35
Заслужил! Лучший!
Ironigor
Ironigor
22 мая в 22:20
Да, Облак один из лучших вратарей мира 🌍!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
22 мая в 22:19
Вот бы нам его в Спартак
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