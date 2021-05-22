Облак взял трофей Саморы в 5-й раз, повторив рекорд Вальдеса и Рамальетса

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22 мая 2021, 22:13

Голкипер «Атлетико» завоевал трофей Саморы по итогам сезона-2020/21 в испанской Примере. Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

28-летний словенский вратарь в 38 матчах пропустил 25 голов, 18 встреч в чемпионате Ян провел на ноль.

Для Облака этот трофей Саморы стал пятым – ранее он завоевывал его в 2016, 2017, 2018, 2019 годах. Ян — единственный футболист не из Испании, который добился такой серии.

Также стоит отметить, что до Облака только два голкипера в истории завоевывали трофей Саморы пять раз – это и Антони Рамальетс, оба играли за «Барселону».