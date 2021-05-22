Облак взял трофей Саморы в 5-й раз, повторив рекорд Вальдеса и Рамальетса

Голкипер «Атлетико» Ян Облак завоевал трофей Саморы по итогам сезона-2020/21 в испанской Примере. Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
28-летний словенский вратарь в 38 матчах пропустил 25 голов, 18 встреч в чемпионате Ян провел на ноль.
Для Облака этот трофей Саморы стал пятым – ранее он завоевывал его в 2016, 2017, 2018, 2019 годах. Ян — единственный футболист не из Испании, который добился такой серии.
Также стоит отметить, что до Облака только два голкипера в истории завоевывали трофей Саморы пять раз – это Виктор Вальдес и Антони Рамальетс, оба играли за «Барселону».