Увидеть Париж и... обогнать! Во Франции новый чемпион — «Лилль» взял «золото» спустя 10 лет

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сегодня, 01:07

В это не верилось до последнего тура. Но все же не ПСЖ стал чемпионом Франции. «Соккер.ру» — о том, кто сверг денежного монстра и короля.

«Слишком нормальный» «Лилль»

К последнему туру чемпионата Франции «Лилль» подошел на первом месте, но с запасом всего в одно очко. Для обеспечения чемпионского титула нужно было просто обыграть «Анже» на выезде. Причем «Анже» турнирных задач не решал, однако эта команда умеет вставлять палки в колеса более именитым соперникам. Даже на ровном месте. Кстати, в первом круге «Анже» обыграл «Лилль». Это одно из редчайших поражений «догов» в нынешнем сезоне.

Вообще, успех «Лилля» обусловлен впечатляющей стабильностью. Команда Кристофа Гальтье очень ровно проходила дистанцию, даже когда нужно было распыляться еще и на Лигу Европы. Причем ровно в данном случае обозначает не только отсутствие явных провалов и спадов на дистанции, но и отсутствие феерических серий и невероятных прорывов. «Лилль» шел слишком ровно, просто тянул свою лямку, не устраивая феноменальных победных серий наподобие «Монако», не сотрясая воздух амбициями подобно ПСЖ и не раскачиваясь на качелях результативности, как это делал «Лион».

Слабые зоны

Поэтому и на медийном фоне «Лилль» особо не мелькал. О нем очень мало говорили, даже когда он лидировал и закреплялся на первом месте. У «Лилля» только один раз за сезон была серия из шести побед. В другое время – не больше трех кряду. Когда в предпоследнем туре «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном», могло показаться, что команда дрогнула. У «догов», казалось, слишком много ничьих, причем тоже на ровном месте. С какими-нибудь проходными соперниками.

Но самым болезненным ударом было поражение от «Нима» в конце марта – аккурат перед паузой на матчи сборных и после вылета из Кубка Франции из-за разгромного поражения от ПСЖ . Тогда Гальтье публично усомнился в том, что его ребята вообще смогут выдержать чемпионскую гонку и достойны в ней бороться. Предыдущий кризис случился в конце февраля, когда на отрезке из пяти матчей «Лилль» выиграл только в одном – в то же время он вылетел из Лиги Европы, уступив дважды «Аяксу». Однако «доги» продолжали работать и добиваться главного – успешной игры против конкурентов.

Правильные акценты

В этом есть главный залог успеха «Лилля». Вся первая четверка во Франции заключительную часть сезона проходила ровно, борьба была очень плотной, и именно эффективность игры против прямых конкурентов влияла в основном на итоговое положение в турнирной таблице. У «Лилля» всего три поражения в сезоне. Сравните с ПСЖ и «Монако», у которых по восемь поражений. У «Лиона» шесть проигрышей.

Да, много ничьих, но это не поражение, это дополнительные очки, которые и составляют багаж. И посмотрите, кому проигрывал «Лилль». У него поражения от «Нима», «Анже» и «Бреста». Поражения в таких матчах не говорят о классе команды, это нелепые случайности, недоразумения. Гораздо больше о команде говорит то, как она играет с сильными соперниками, с основными конкурентами. И им «Лилль» ни разу не проиграл, что и сделало его чемпионом при прочих равных.

«Лилль» набрал четыре очка в играх с ПСЖ (0:0 и 1:0), с «Лионом» тоже набрал четыре очка (1:1 и 3:2), причем победы над этими соперниками были добыты в выездных матчах в апрельско-майский решающий период, то есть «Лилль» смог выдать нужную концентрацию, собранность и включить силу воли и характер. Это были очень сложные с точки зрения течения матчи, с непростым сценарием, но с нужным «Лиллю» исходом. И с «Монако» «Лилль» тоже набрал четыре очка (2:1 и 0:0).

Причем «Лиллю» удавалось добывать ценные очки в матчах с самыми разными сценариями. Он кажется командой сдержанной, нацеленной на надежную оборону и точные колкие выпады. Таким себя «Лилль» проявлял, например, в противостояниях с ПСЖ . Но в то же время он выдавал феерию и принимал открытый бой с обменом атаками в матчах с тем же «Лионом», которому «Лилль» проигрывал со счетом 0:2, но победил. И в этом тоже преуспевал.

Трезвая оценка и грамотный подход, умение подстраиваться под соперника – вот что сделало «Лилль» чемпионом. У него нет характерного стиля, который вел бы его к победе. Умение имитировать разные стили – вот в чем ключ. Три конкурента «Лилля» не имеют такой особенности – у них свои специфические черты, основанные на их сильных сторонах. Это нормально. Но нашелся вот такой универсальный боец с множеством лиц и без единого явного.

Краткие итоги

Такой подход позволил «Лиллю» не только стать чемпионом, но и установить исторический рекорд. Он набрал 83 очка – так много «догам» не удавалось собирать еще никогда за всю историю клуба. А чемпионства у него и ранее бывали – трижды. В предыдущий раз ровно десять лет назад. «Лилль» лидировал в нынешнем сезоне Лиги 1 после 20 туров из 38. Тем удивительнее, что о нем говорили меньше, чем о тройке конкурентов, считая этот успех «догов» стихийным и промежуточным. Дескать, вот сейчас ПСЖ или «Монако» с «Лионом» соберутся и вернутся на вершину. Но нет.

А что касается ПСЖ , то эта команда в третий раз за всю свою катарскую историю, которая тянется с 2011 года, упустила чемпионство. Как мы помним, в 2012 году титул отобрал сенсационный «Монпелье», а в 2017 году это был «Монако». Теперь вот «Лилль». Парижанам предстоит многое обдумать, решить многие вопросы, как игровые, так и психологические, так и кадровые. Неизвестна судьба Мбаппе, который не хочет рассуждать о своем будущем, неизвестна судьба многих других звезд ПСЖ . Зато известно теперь, кто где сыграет от Франции.