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Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе

22 мая 2021, 06:24

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил приз Лучшему игроку сезона-2020/21 в Европе, который вручается французским журналом Onze Mondial.

Обладателя премии определяют читатели издания. За 33-летнего француза было отдано 47,3% голосов. Таким образом, Бензема опередил форварда «Барселоны» Лионеля Месси (20,1%) и нападающего «Баварии» Роберта Левандовски (11,3%).

В нынешнем сезоне Бензема забил 29 голов и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Напомним, недавно Бензема впервые за 6 лет получил вызов в сборную Франции.

Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе

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Все комментарии
амурец
амурец
23 мая в 01:12
поздравления Бензема, он в этом сезоне был просто молодец, хотя если честно то Левандовски был получше
ceret
ceret
22 мая в 14:24
Если выиграет ЧЕ ,можно замахнутся на ЗМ
Hamman
Hamman
22 мая в 13:51
Поздравляю Карим! Пусть и на старости лет ( по футбольным меркам естественно) но признание заслуг настигло его. Глядишь так и золотой мячик в следующем году получит...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 мая в 11:48
Персонально - хороший сезон. Если б ещё другие поддержали его. Могу ещё Начо, Лукаса Васкеса и Куртуа похвалить. Остальные либо средне, либо как Азар.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 мая в 11:35
По мне Левандовский лучше отыграл
Санчо Панса
Санчо Панса
22 мая в 10:29
Молодчик, Бенз! Искренне за него рад) А он наверняка вдвойне рад, поскольку еще и вернулся в сборную Франции!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 10:11
Не все не французы читают французский журнал.
Rattlehead
Rattlehead ответ nikoladolgov (раскрыть)
22 мая в 09:59, ред.
Франс Футбол тоже периодически выдает перлы, вроде ЗМ Каннаваро.
Sadjon
Sadjon
22 мая в 09:59
Бензема заслужил однозначно этот приз.....
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
22 мая в 09:57
Дешам молодец, конечно, что наконец закрыл глаза на этот дурацкий эпизод и вернул Карима в сборную. Наконец-то у Франции будет нормальный центрнап, а не этот "синий" огрызок бревна, который только стоит и отскоки ждёт.
swed27
swed27
22 мая в 09:53
Карим бесспорно лучший но только в Реале
gen.v3trov
gen.v3trov
22 мая в 09:53, ред.
Бензема проводит уже несколько сезонов на высочайшем уровне, и когда в команде был роналду, выполнял функции плеймейкера на отлично, и сейчас уже в роле бомбардира. Эх, жаль только потерянные 6 лет в сборной. Столько важных и красивых голов не досчитался! Да и Франция с ним, возможно, обыграла Португалию в финале Евро 2016, тем более дома. Жаль, что так получилось. А теперь возвращение на, возможно, последний свой большой турнир в составе сборной. Удачи Кариму!
Nohcho 1987
Nohcho 1987
22 мая в 09:20
Не столь важно, сколько ты забиваешь, важнее, когда ты забиваешь!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
22 мая в 09:04
Лучший все равно Левандовский в этом сезоне.
particular
particular
22 мая в 09:01
Было бы странным, если бы французское издание отдало пальму первенство какому-то поляку... Бенз хорош, но не на столько...
UnnoPeso
UnnoPeso
22 мая в 08:43
Какие-то ноунеймовские желтушники, вручили награду года игроку на которого всем было пофиг 6 лет, а сейчас вдруг перед Евро все так счастливы его возвращению. Как там это называется правильно? Ааа «подлизали» это называется...
Остапчук 67
Остапчук 67
22 мая в 08:34
Довольно спорный выбор.
Французы выбрали француза.
И Месси, как всегда, рядом.
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ sihafazatron (раскрыть)
22 мая в 08:24
Согласен .
sihafazatron
sihafazatron ответ MRHM-1988 (раскрыть)
22 мая в 08:16
После евро будет более или менее понятно
nikoladolgov
nikoladolgov
22 мая в 08:12
Это несправедливо !
Настоящим рейтингом считается только рейтинг журнала Франс Футбол, а мнение остальных бульварных газетенок никому не интересно !
Gahi
Gahi
22 мая в 07:56
Поздравляем Карима с наградой, которая безусловно придаст ему ещё  более уверенности в игре за сборную Франции. Осталось это подтвердить голами в сегодняшнем матче против Вильярреала, который может стать для Реала и золотым. Удачи 
MRHM-1988
MRHM-1988
22 мая в 07:55
Не уж то получит в этом году Золотой мяч и The Best ?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
22 мая в 07:15
Это они за Дзюбой просто не наблюдали
david-48
david-48
22 мая в 07:06
Ну прям совсем уж "непредвзято"...
Van Vanovich
Van Vanovich
22 мая в 06:43
Если так считать, то Депай заслужил это, так как он не нападающий.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 мая в 06:42
Заслужил конечно Бензема.
sv_1969
sv_1969
22 мая в 06:33
Карим был хорош
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