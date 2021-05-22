Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе

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22 мая 2021, 06:24

Нападающий «Реала» получил приз Лучшему игроку сезона-2020/21 в Европе, который вручается французским журналом Onze Mondial.

Обладателя премии определяют читатели издания. За 33-летнего француза было отдано 47,3% голосов. Таким образом, Бензема опередил форварда «Барселоны» (20,1%) и нападающего «Баварии» (11,3%).

В нынешнем сезоне Бензема забил 29 голов и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Напомним, недавно Бензема впервые за 6 лет получил вызов в сборную Франции.