Фернандес и Мостовой занимаются по индивидуальной программе

Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник Андрей Мостовой занимаются с ограничениями в спортзале, об этом сообщает источник.
В общей группе работает форвард Антон Заболотный.
Ожидается, что сегодня вечером к команде присоединится полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, а завтра прилетят полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.
Напомним, что на днях Марио Фернандес досрочно покинул тренировку из-за дискомфорта в паховой области.
Надо или сразу очки не возвращать и ждать игры, либо если уж вернули , так вернули. А то люди могут так и в минус улететь.
Надо или сразу очки не возвращать и ждать игры, либо если уж вернули , так вернули. А то люди могут так и в минус улететь.