Фернандес и Мостовой занимаются по индивидуальной программе

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24 мая 2021, 12:45

Защитник сборной России и полузащитник занимаются с ограничениями в спортзале, об этом сообщает источник.

В общей группе работает форвард Антон Заболотный.

Ожидается, что сегодня вечером к команде присоединится полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, а завтра прилетят полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.

Напомним, что на днях Марио Фернандес досрочно покинул тренировку из-за дискомфорта в паховой области.