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Фернандес и Мостовой занимаются по индивидуальной программе

24 мая 2021, 12:45

Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник Андрей Мостовой занимаются с ограничениями в спортзале, об этом сообщает источник.

В общей группе работает форвард Антон Заболотный.

Ожидается, что сегодня вечером к команде присоединится полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, а завтра прилетят полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.

Напомним, что на днях Марио Фернандес досрочно покинул тренировку из-за дискомфорта в паховой области.

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VeniaminS
VeniaminS
24 мая в 13:36
Надо готовиться к ЕВРО
Leha-ha50
Leha-ha50
24 мая в 13:34
Проясните ситуацию с матчем МЮ - Ливерпуль от 2го мая. Матч был перенесен, был произведен возврат ставки. Сыграли они 13 го мая , а "оживили" ставку сегодня. Мы же ориентируемся на количество набранных очков, а тут через три недели вдруг ставка "ожила". А если ставка и игра в разные месяцы попадет???
Надо или сразу очки не возвращать и ждать игры, либо если уж вернули , так вернули. А то люди могут так и в минус улететь.
ДСА
ДСА
24 мая в 13:15
Без Фернандеса будет совсем плохо.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
24 мая в 13:08, ред.
Спасибо вам. И ещё один вопрос. Допустим, вчера сделал комментарий, его признали лучшим, дали 400 очков, вроде радость, а на следующий день вы берёте и снимаете эти 400 баллов. Ну это уже не первый раз такое. Вы или даёте или вообще не давайте. Как вообще понимать эту ситуацию. Сегодня значит твой комментарий был лучший, а на следующий день постарел или кому-то из других админов не понравился ???!!! Пожалуйста, уж как-то определиться всё таки нужно. Спасибо вам за понимание. Всем Добра !!!
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
24 мая в 12:58
Разбираемся с этой проблемой.
Ironigor
Ironigor ответ swed27 (раскрыть)
24 мая в 12:56
И что в этом хорошего, если у меня нет очков для ставок ??? Ещё и в минусах остался. Это мне сколько нужно Ещё, чтобы хотя бы выйти в ➕плюсы и начать делать ставки ???
Leha-ha50
Leha-ha50
24 мая в 12:53
Мужичкам здоровья. К Евро надо подойти в боевой форме.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 12:49
До начала чемпионата почти три недели, думаю Марио поправится.
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