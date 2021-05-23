Зависший Руй Витория и туманное будущее Ларссона и Жиго. «Спартак» без тренера и трансферного плана на лето

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сегодня, 19:27

Руя так и не представили, а о будущем лидеров молчат.

Зовут тренера с пятнадцатого места

Салихова хочет быть главной в «Спартаке», пошла в атаку публично. Ее заявление о Витории, которого выгнали из клуба в Саудовской Аравии, дойдет до португальского тренера. Теперь возьмет и откажется сам, ведь с арабами тоже посыпался в игре, когда в том клубе началась чехарда в руководстве.

Впрочем, отдельные аргументы Салиховой логичные, но выдают человека, что недавно в большом футболе. Клопп в последнем сезоне в Дортмунде проиграл 14 матчей в Бундеслиге и был седьмым, а позже выиграл все с «Ливерпулем». Поражения Витории за тридевять земель не значат, что это ужасный наставник без мотивации в РПЛ .

Хотя понятно желание увидеть тренера с перспективами Симоне Индзаги или опытом Фонсеки. Вот только сейчас «Спартак» без тренера из-за неоправданно затянутых выборов. И Салихова не оставляет Федуну места для маневра. Теперь только ставить на Виторию, но давать личные гарантии совета директоров, рисковать получить по кепке от фанатов.

Часть поклонников уже перешли на сторону Заремы, ведь Салихова просит найти парня из топ-5. Намек на Фонсеку, которого вели – не слушайте агентов, врут, как дышат. А еще был разговор о Руди Гарсия, полуфиналисте прошлогодней Лиги чемпионов из «Лиона», но испанский француз запросил слишком много денег. Мужчинам в «Спартаке» нравится кандидатура Руя Витории, ведь просит меньше.

Лидер хочет оказаться ближе к дому

Крала не хочется, но можно потерять, поскольку уход Алекса — живые 20 миллионов евро, если с Чехией классно сыграет на Евро-2020. Кроме того, полузащитник хорошо протаскивает мяч, но хуже играет в тонкий пас. А еще на удивление плохо закрывает опорную зону в защите, учитывая амплуа.

Если найти достойную замену, то потеря чеха даст деньги и не разрушит команду. А вот если уедет сейчас Жиго, как бы не посыпалась оборона. «Спартак» пропускает немного, но стабильно, Максименко загружали работой, но парадокс знаете – лично Джикия и Жиго совершили не так уж много персональных ошибок.

Даже Маслов запомнился ударами по своим воротам, но в целом сыграл неплохо, раз вытеснил Кутепова в запас. У «Спартака» есть схема – «3-5-2», которую может убрать новый тренер Витория, и нет гарантий, что Жиго останется. А как сложно найти крутого центрального защитника с лидерским началом – спросите у «Краснодара», у которого как раз и увели Самуэля.

На Ларссона свалятся предложения

Знаем игроков «Спартака», что подыскивают себе новые клубы. Гулиев потерялся, Бакаев стал играть слабее, Мирзов может оказаться в запасе, а какой смысл сидеть на лавке, если можно играть в другом клубе? Возможно, уйдет также Кутепов, если хочет быть в основе, а новый тренер с порога зайдет с «4-2-3-1».

По причине нехватки игровой практики также будет искать новый клуб Понсе. У молодого аргентинца неплохо получалось на поле в прошлом сезоне, хотя в итоге проиграл борьбу Соболеву. Логично отпустить его в основу другого клуба за хорошие деньги. Но тогда надо искать форварда на лавку.

А еще четко понимать, не уйдет ли Ларссон после чемпионата Европы? Джордана включили в заявку Швеции, достаточно двух-трех классных матчей — о сыне великого снайпера будет говорить весь мир. А о ком говорят, тех и подписывают. Нет сомнений, что если Ларссон продолжит прогрессировать, то надолго в РПЛ не останется.

Но «Спартаку» лучше не терять такого проворного форварда именно в сложное межсезонье накануне матчей в Лиге чемпионов. Ларссон — воспитанный парень, вряд ли устроит забастовку. Но если получит роскошное предложение, то у «Спартака» не останется аргументов. Был ведь символизм в уходе Тедеско. Доменико не позвали в «Ювентус» или «Баварию», но предпочел уехать вслепую.

Лишь бы снова жить рядом с дочкой и женой, которая отказалась перебираться в Москву. Вот и лучшие игроки могут последовать примеру. У того же Жиго во Франции есть ребенок, поэтому его трансферное будущее всегда под вопросом. А девушка Ларссона беременна мальчиком, и где захочет жить – одним гормонам известно. Возможно, Зарема логично бьет в набат, а Попов слишком самоуверен – думает, что Жиго, Крал, Айртон и Ларссон останутся из-за денег.

Не исключено, что каждому в списке хорошо заплатят в топ-5. Бразильский латераль прилично атакует, молодой, а стоимость не зашкаливает. Ларссона традиционно недооценивают, Жиго – классный и с качествами вожака, а Крала ведут добрых два года, то есть он уже на крючке. Убедите четырех игроков основы – начнутся серьезные проблемы, независимо от имени будущего тренера.

«Спартаку» придется считать деньги

Делать это будет новый коммерческий директор. Клубу повезло, что активов у Федуна и Алекперова много. Ситуация лучше, чем у «Локомотива», где новые боссы готовы снести « РЖД Арену», чтобы заработать для клуба на продаже ценной земли в Черкизово под застройку коммерчески более выгодными проектами, чем футбольный стадион.

В ЦСКА своя большая игра, которую Гинер и Бабаев не контролируют так, как раньше. «Спартаку» чуть проще, уже сокращали расходы после больших трансферных вложений. Состав юный, как и у «армейцев», но есть риск потерять игроков основы. И нет понимания, куда двигаться. Витория не набирал игроков в «Бенфику», там продуманный конвейер. И вот тут на первый план в сезон празднования столетия «Спартака» выходит Попов.

Спортивный директор явно слабо расписал плюсы Витории в разговоре с Салиховой, раз Зарема выкатила свои аргументы публике. Теперь «Спартак» без тренера, хотя Тедеско дал полгода на поиски. Не забываем, что квалификация в ЛЧ стартует рано, соперники серьезные – светит та же «Бенфика» в решающем раунде, а времени на подготовку после Евро мало, новый сезон РПЛ стартует через две недели после финала международного кубка.

«Спартаку» играть в ЛЧ в начале августа, тренер нужен еще вчера. Но раз спор о нескольких миллионах евро зарплаты тренерам, то финансовый люфт небольшой. В том числе из-за позиции руководства УЕФА , что не позволяет безумно добавлять деньги из карманов владельцев клубов. В переводе на трансферный язык – надо быть готовым к потерям не только людей из ближайшего резерва, вроде Бакаева и Понсе.