Артета может заменить Кумана в «Барселоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может сменить Рональда Кумана на посту наставника «Барселоны».
Нидерландский специалист может лишиться работы в ближайшее время.
Также каталонский клуб рассматривает на данную должность кандидатуру Хави, который в настоящее время тренирует катарский «Аль-Садд».
Я вот много смотрю, мнений читаю....все буквально в лупу рассматривают работу Кумана, мол кубок выиграли..это все херня........для них он....это Ван Гал 2.0........ особенно не приятно читать от фанатов Барселоны........такое ощущение что для всех.....Куман не бывший игрок, автор победного гола в 1 КЕЧ для Барсы......а будто он играл в Реале, просто посторонний человек........которого от нечего делать занесло в команду..........
Будто Барселона Кройфа....это только Пеп Гвардиола............ а остальные это просто не пришей к одному месту рукав..........через 20 лет тоже самое будет......... Месси леденец......а Хави Иньеста и Пуйоль это хавно.....потому что скажут.....а вы посмотрте сколько Барса выиграла без Месси и с Месси............ но только популярна она стала.....не с приходом инопланетянина......а с приходом Роналдиньо.............
и сегодня говорят......Барса Кумана выиграла.......кубок испании, стала 3-ей благодаря Месси.....без него........были бы где нибудь в опе в районе 10 места........и бал бла бла бла.
Я считаю Куману очень трудно....с одной стороны СМИ....пишут его скоро уволят.... там такой список фамилий, каждый день новое имя....с другой стороны нету поддержки ни от болельщиков, ни от руководства, потому что Ляпорту при встречи говорит одно ....за спиной Кумана делает явно другое, Месси весь сезон недовольный бегает....я думаю в таких условиях любому тренеру будет тяжело.......никакой поддержки ни от кого нету........... нереально работать............ По этому и Хави сюда не бежит....он скажет, лучше будут в песках и на верблюдах учить играть футбол, чем в таких условиях как сегодня в Барсе кого-то тренировать......
ну все Артета сам ученик Гвардиолы....он уже сделал великий арсенал выыигрл кубок англии на багаже Эмери...которому в итоге и проиграл в ЛЕ, но в этом виноват Кронке.......вообще великий арсенал уничтожил пенсионер Венгер, тренеришка Эмери продолжил......а Артета просто попал в мясорубку.......в Барсе он сможет развернуться и гениально каку 76у катать....как его учитель только версия 2.0 будет........ еще лучше еще круче.........
Я вот много смотрю, мнений читаю....все буквально в лупу рассматривают работу Кумана, мол кубок выиграли..это все херня........для них он....это Ван Гал 2.0........ особенно не приятно читать от фанатов Барселоны........такое ощущение что для всех.....Куман не бывший игрок, автор победного гола в 1 КЕЧ для Барсы......а будто он играл в Реале, просто посторонний человек........которого от нечего делать занесло в команду..........
Будто Барселона Кройфа....это только Пеп Гвардиола............ а остальные это просто не пришей к одному месту рукав..........через 20 лет тоже самое будет......... Месси леденец......а Хави Иньеста и Пуйоль это хавно.....потому что скажут.....а вы посмотрте сколько Барса выиграла без Месси и с Месси............ но только популярна она стала.....не с приходом инопланетянина......а с приходом Роналдиньо.............
и сегодня говорят......Барса Кумана выиграла.......кубок испании, стала 3-ей благодаря Месси.....без него........были бы где нибудь в опе в районе 10 места........и бал бла бла бла.
Я считаю Куману очень трудно....с одной стороны СМИ....пишут его скоро уволят.... там такой список фамилий, каждый день новое имя....с другой стороны нету поддержки ни от болельщиков, ни от руководства, потому что Ляпорту при встречи говорит одно ....за спиной Кумана делает явно другое, Месси весь сезон недовольный бегает....я думаю в таких условиях любому тренеру будет тяжело.......никакой поддержки ни от кого нету........... нереально работать............ По этому и Хави сюда не бежит....он скажет, лучше будут в песках и на верблюдах учить играть футбол, чем в таких условиях как сегодня в Барсе кого-то тренировать......
ну все Артета сам ученик Гвардиолы....он уже сделал великий арсенал выыигрл кубок англии на багаже Эмери...которому в итоге и проиграл в ЛЕ, но в этом виноват Кронке.......вообще великий арсенал уничтожил пенсионер Венгер, тренеришка Эмери продолжил......а Артета просто попал в мясорубку.......в Барсе он сможет развернуться и гениально каку 76у катать....как его учитель только версия 2.0 будет........ еще лучше еще круче.........
Предвкушаю Барселону, охраняющую счет 1:0
Предвкушаю Барселону, охраняющую счет 1:0