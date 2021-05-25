Артета может заменить Кумана в «Барселоне»

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25 мая 2021, 10:07

Главный тренер «Арсенала» может сменить на посту наставника «Барселоны».

Нидерландский специалист может лишиться работы в ближайшее время.

Также каталонский клуб рассматривает на данную должность кандидатуру Хави, который в настоящее время тренирует катарский «Аль-Садд».