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Артета может заменить Кумана в «Барселоне»

25 мая 2021, 10:07

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может сменить Рональда Кумана на посту наставника «Барселоны».

Нидерландский специалист может лишиться работы в ближайшее время.

Также каталонский клуб рассматривает на данную должность кандидатуру Хави, который в настоящее время тренирует катарский «Аль-Садд».

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Все комментарии
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
25 мая в 16:21
Идеально! 77тренер за 77тренером, ай молодцы! Они там с головой вообще дружат?
k97d2495mjxb
k97d2495mjxb
25 мая в 16:20
Дичь.
zdeniss
zdeniss
25 мая в 14:45
Надеюсь, не уйдет! Но, уверен, это очередная утка.
aNOOBis
aNOOBis ответ DXTK (раскрыть)
25 мая в 13:27
Надеюсь про Артету, который сможет развернуться - это сарказм :-D
DXTK
DXTK
25 мая в 13:01
А как вам такой слух.... на днях уловил....даже Райкарда хотят вернуть...., мол спустя более 10 лет он может стать снова тренером Барсы........

Я вот много смотрю, мнений читаю....все буквально в лупу рассматривают работу Кумана, мол кубок выиграли..это все херня........для них он....это Ван Гал 2.0........ особенно не приятно читать от фанатов Барселоны........такое ощущение что для всех.....Куман не бывший игрок, автор победного гола в 1 КЕЧ для Барсы......а будто он играл в Реале, просто посторонний человек........которого от нечего делать занесло в команду..........

Будто Барселона Кройфа....это только Пеп Гвардиола............ а остальные это просто не пришей к одному месту рукав..........через 20 лет тоже самое будет......... Месси леденец......а Хави Иньеста и Пуйоль это хавно.....потому что скажут.....а вы посмотрте сколько Барса выиграла без Месси и с Месси............ но только популярна она стала.....не с приходом инопланетянина......а с приходом Роналдиньо.............

и сегодня говорят......Барса Кумана выиграла.......кубок испании, стала 3-ей благодаря Месси.....без него........были бы где нибудь в опе в районе 10 места........и бал бла бла бла.

Я считаю Куману очень трудно....с одной стороны СМИ....пишут его скоро уволят.... там такой список фамилий, каждый день новое имя....с другой стороны нету поддержки ни от болельщиков, ни от руководства, потому что Ляпорту при встречи говорит одно ....за спиной Кумана делает явно другое, Месси весь сезон недовольный бегает....я думаю в таких условиях любому тренеру будет тяжело.......никакой поддержки ни от кого нету........... нереально работать............ По этому и Хави сюда не бежит....он скажет, лучше будут в песках и на верблюдах учить играть футбол, чем в таких условиях как сегодня в Барсе кого-то тренировать......

ну все Артета сам ученик Гвардиолы....он уже сделал великий арсенал выыигрл кубок англии на багаже Эмери...которому в итоге и проиграл в ЛЕ, но в этом виноват Кронке.......вообще великий арсенал уничтожил пенсионер Венгер, тренеришка Эмери продолжил......а Артета просто попал в мясорубку.......в Барсе он сможет развернуться и гениально каку 76у катать....как его учитель только версия 2.0 будет........ еще лучше еще круче.........
Anton Hohlov
Anton Hohlov
25 мая в 12:13
Арсенал развалил, теперь за барсой очередь
Nazi
Nazi
25 мая в 11:41
И барса и арсенал со своими владельцами и менеджерами реально заслуживают по артете, жаль он всего один..
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 мая в 11:40
Оооо! Супер новость! Забирайте доминатора, пожалуйста!) У вас игра, вероятно, не улучшится, зато интервью какие будут... "Мы доминировали всю игру и пропустили пять случайных голов"
aNOOBis
aNOOBis
25 мая в 11:33
Какой-то индонезийский сайт указан источником, инфа соточка, короче :-)
aNOOBis
aNOOBis
25 мая в 11:31
Приступаю к молитвам в адрес всем богам, чтобы "Грача" забрали.
Предвкушаю Барселону, охраняющую счет 1:0
Мessi 10
Мessi 10
25 мая в 11:31
Оу ноу...))
valt134
valt134
25 мая в 11:19
И на кой ляд Барсе Артета???
xien_8686
xien_8686
25 мая в 11:06
Ещё один шлак после которого Барса. Евро кубках выступать перестанет.утку придумали.
dеigandre
dеigandre
25 мая в 10:58
Как болельщик Арсенала, я мечтаю, чтобы это было правдой
Илья85
Илья85
25 мая в 10:28
Наверное ,Куман и останется))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
25 мая в 10:24
Логично. Барса, как в старые добрые времена, хочет вновь доминировать, а Артета главный спец в этом)
sihafazatron
sihafazatron
25 мая в 10:09
Кто придумал эти глупости?))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 10:09
Хотят окончательно утопить Барселону.
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