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Зидан возьмёт недельный перерыв, прежде чем сказать о своём будущем «Реалу»

24 мая 2021, 10:05

Зинедин Зидан всё ещё может остаться на должности главного тренера «Реала».

Французский специалист должен был встретиться с руководством команды в ближайшие дни, однако наставник решил взять недельный перерыв, прежде чем поговорить с клубом о своём будущем. Зидан надеялся выиграть Ла Лигу, однако после неудачи решил взять несколько дней на раздумья. В руководстве «сливочных» считают, если бы француз собирался уйти из «Реала», он бы сообщил об этом через несколько часов после завершения чемпионата.

Ближайшее окружение Зидана считает, что он останется в мадридском клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:06
идёт какой-то торг
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ RaulReal (раскрыть)
24 мая в 21:42
что значит дайте?! Они,что уже свободные агенты? При нынешней ситуации, покупки двух этих игроков невозможны. Стадионы пустые,где денег взять Пересу,он же не ФРС.
Incredulous
Incredulous ответ vastudio (раскрыть)
24 мая в 16:36
Тебе же и интересна, судя по тому, что ты под каждой новостью о Зидане и Реале строчишь комменты.))
vastudio
vastudio ответ Incredulous (раскрыть)
24 мая в 14:25
    vastudio
    vastudio
    24 мая в 14:23
    Ещё одна актрисса))) Да кому интересны твои паузы и твоя судьба)))
    Hamman
    Hamman
    24 мая в 13:23
    Правильный ход. Такие решения нужно принимать на холодную голову, а не с горяча. Видно что и руководство Реала и игроки и тем более болельщики относятся с уважением к Зидану, а он это уважение заслужил как никто.
    Отдохнёт немножко, поразмыслит и примет правильное решение.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 мая в 12:55
    Правильно, надо всё детально обдумать.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    24 мая в 11:11
    Какая витиеватая формулировка, оправдывающая обычный недельный запой.
    RaulReal
    RaulReal
    24 мая в 10:55
    Дайте ему Холланда и Мбаппе в атаку он останется и выиграет еще 3 ЛЧ
    Incredulous
    Incredulous
    24 мая в 10:26, ред.
    Если так затягивает, значит останется. С одной стороны Зидан устал, и неизвестно сможет ли он привнести какие-то новые идеи в команду, и продолжение его тренерства больше похоже на топтание на месте, но если посмотреть с другой стороны, Зизу как никто умеет работать с этим Реалом, и скорее всего, если он и останется, то на своих условиях, а это с огромной вероятностью означает, что этим летом Мбаппе или Холанд может стать игроком Реала, и возможно не только... Так что в обоих сценариях Реал ждёт обновление, но какое именно, тренерское или обновление состава, - это уже увидим в ближайшее время.
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