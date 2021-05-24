Зидан возьмёт недельный перерыв, прежде чем сказать о своём будущем «Реалу»

1621839954

24 мая 2021, 10:05

всё ещё может остаться на должности главного тренера «Реала».

Французский специалист должен был встретиться с руководством команды в ближайшие дни, однако наставник решил взять недельный перерыв, прежде чем поговорить с клубом о своём будущем. Зидан надеялся выиграть Ла Лигу, однако после неудачи решил взять несколько дней на раздумья. В руководстве «сливочных» считают, если бы француз собирался уйти из «Реала», он бы сообщил об этом через несколько часов после завершения чемпионата.

Ближайшее окружение Зидана считает, что он останется в мадридском клубе.