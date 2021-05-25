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Лантратов – лучший игрок мая в РПЛ

25 мая 2021, 12:39

Пресс-служба РПЛ сообщает, что голкипер «Химок» Илья Лантратов признан лучшим игроком Премьер-Лиги в мае.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим наставником РПЛ по итогам мая.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 13:04
Дюпин лучше ВСЕХ)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 мая в 13:00
Это хорошо, что новые имена среди лучших. Тошнилово было от одних и тех же лиц с резиновых голосований. Это даст надежду другим, что и они могут стать среди лучших, а это движение, это рост, это стимул.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 12:49
Илье 25 лет, вся карьера еще впереди. Парень оказался действительно очень талантливым. Радует то, что на смену нашим вратарям ветеранам пришло молодое поколение. Тренерам сборной есть из кого выбирать. Думаю смена поколений в рамке сборной пройдет безболезненно.
Ну а приз - это вполне заслуженное признание.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
25 мая в 12:43
Ну не малколма выбирать)))
STVA 1
STVA 1
25 мая в 12:42
Трудно спорит с этим
Ironigor
Ironigor
25 мая в 12:41
Всё может быть.
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