Лантратов – лучший игрок мая в РПЛ

Пресс-служба РПЛ сообщает, что голкипер «Химок» Илья Лантратов признан лучшим игроком Премьер-Лиги в мае.
💪 Илья Лантратов – лучший игрок мая!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 25, 2021
🔥 Голоса разделились: эксперты РПЛ проголосовали за вратаря «Химок», эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали лучшим игроком Александра Соболева, а болельщики лучшим в мае посчитали Джордже Деспотовича#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/Ci7ysaehLG
Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим наставником РПЛ по итогам мая.
Ну а приз - это вполне заслуженное признание.
Всем здоровья.
Ну а приз - это вполне заслуженное признание.
Всем здоровья.