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Слуцкий — лучший тренер РПЛ в мае

25 мая 2021, 10:11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим наставником РПЛ по итогам мая.

Болельщики и эксперты канала «Матч Премьер» проголосовали за тренера «Рубина», а эксперты РПЛ отдали предпочтение Алексею Стукалову из «Уфы».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ildar_3871 (раскрыть)
25 мая в 22:50
Вон оно чего. Тогда ты разговорчивей был .
Ладно, проехали.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 мая в 17:21
Я могу говорит про своего тренера все что хочу , а ты нет !) Хотя ты тоже можешь говорить про своего все что хочешь )))
Пепс
Пепс
25 мая в 16:02
Работы до фига ещё... Игра с Динамо воще командно не понравилась, хоть и выиграли....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ildar_3871 (раскрыть)
25 мая в 13:22
А помнишь мы с тобой по поводу Слуцкого беседовали??? Ведь поначалу у Леонида не все в Рубине получалось , и ты начал говорить , что Леню надо убирать. А я тогда сказал, что надо подождать и оказался прав.
Ну а про ЦСКА - эт ты зря. Семь трофеев Лени говорят сами за себя.
ildar_3871
ildar_3871
25 мая в 11:53
Слуцкого научили тренировать в Рубине ! В Цска он не был так крут !)
makkie
makkie
25 мая в 11:39
Справедливо!
Интересно будет посмотреть на Рубин Слуцкого в следующем сезоне, в особенности - в Лиге Конференций.
Там вроде Хвича уходит и ему уже замену нашли в лице Хаксабановича.
cska1948
cska1948
25 мая в 11:22
Слуцкий — лучший тренер РПЛ в мае
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Не только в мае, а вообще в РПЛ!
Gahi
Gahi
25 мая в 11:12
Очень справедливое решение, действительно Рубин под руководством Слуцкого сделал большой шаг в окончательном распределении мест в турнирной таблице. Рубин в шаге одной победы отстал от третьего места который заслуженно занял Локомотив. Но Рубин на финише опередил Сочи, ЦСКА и Динамо, это несомненно большая заслуга тренера который сумел настроить команду в заключительных играх чемпионата и добиться с ней нужного результата. Такой результат это безусловно успех клуба, который в свою очередь даёт ей возможность сыграть в еврокубках. Так что Леонид Викторович поздравляем Вас с заслуженной наградой лучшего тренера мая, которая непременно придаст Вам сил и энергии вместе с командой достойно выступить в Еврокубках, а также в новом чемпионате Российской Премьер Лиги. Удачи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 мая в 10:52
Опять к юбилею подарок!). Ну, что ты будешь делать!))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 10:48
Викторович был лучшим им и остаётся, респект, поздравляю!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 мая в 10:45
1.Федотов
2.Черевченко
3.Слуцкий
4.Николич
5.Тедеско
6.Карпин
7-16 все остальные......

Семак вне списка ибо невозможно оценить работу тренера который умеет только чемпионить.....
sv_1969
sv_1969
25 мая в 10:35
Справедливый выбор
stanichnik
stanichnik
25 мая в 10:33
Ну и в честь Пятидесятилетнего юбилея Леонида Викторовича.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 мая в 10:30, ред.
    sihafazatron
    sihafazatron
    25 мая в 10:28
    Заслужил Лёня!))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    25 мая в 10:16
    Рубин хорошо финишировал
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