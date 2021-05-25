Слуцкий — лучший тренер РПЛ в мае

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим наставником РПЛ по итогам мая.
Болельщики и эксперты канала «Матч Премьер» проголосовали за тренера «Рубина», а эксперты РПЛ отдали предпочтение Алексею Стукалову из «Уфы».
🤩 Леонид Слуцкий становится лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в мае— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 25, 2021
📊 Болельщики и эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР проголосовали за тренера «Рубина», а эксперты Российской Премьер-Лиги отдали предпочтение Алексею Стукалову#ТренерМесяца pic.twitter.com/C4jXu7NznG