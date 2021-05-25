Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал о подготовке к Евро-2020.
Идут тяжелые нагрузки, у нас есть цель — подготовиться к Евро. Готовимся, выполняем, что говорят.
Евро — особенный турнир? Да, конечно, предвкушаю большое событие. Хочется попасть, поучаствовать.
Нервничаю ли? Нет, таких мыслей нет. Выхожу на каждую тренировку работать, выполнять все требования, показывать себя и верить, что все будет хорошо.
Недавно полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о своей адаптации в сборной России.
Так или иначе у этих вон время есть поговорить, а у Гуса перед Евро-2008 даже языком слабо мололи в предтурнирный период - вот где действительно были нагрузки
Так или иначе у этих вон время есть поговорить, а у Гуса перед Евро-2008 даже языком слабо мололи в предтурнирный период - вот где действительно были нагрузки