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Фомин: «Идут тяжелые нагрузки, у нас есть цель — подготовиться к Евро»

25 мая 2021, 15:03

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал о подготовке к Евро-2020.

Идут тяжелые нагрузки, у нас есть цель — подготовиться к Евро. Готовимся, выполняем, что говорят.

Евро — особенный турнир? Да, конечно, предвкушаю большое событие. Хочется попасть, поучаствовать.

Нервничаю ли? Нет, таких мыслей нет. Выхожу на каждую тренировку работать, выполнять все требования, показывать себя и верить, что все будет хорошо.

Недавно полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о своей адаптации в сборной России.

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ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 22:34
Потом скажут что перегрузились и устали
Палыч82
Палыч82 ответ beefs (раскрыть)
25 мая в 22:30
Ну там особо не нагружаются,) Только у Шварца потихонечку,)
Так или иначе у этих вон время есть поговорить, а у Гуса перед Евро-2008 даже языком слабо мололи в предтурнирный период - вот где действительно были нагрузки
Project Pandora
Project Pandora
25 мая в 16:31, ред.
Не успевают "заряжать" кальян
swed27
swed27
25 мая в 15:32
Цель должна быть - Выиграть Евро
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 15:23
Усач скорее и без нагрузок уже знает кто будет на поле, непредсказуемый спартач.
beefs
beefs
25 мая в 15:14
а нужны ли большие нагрузки , ведь только что закончился чемпионат....
КЭТиК
КЭТиК
25 мая в 15:04
Лишь бы не перенагрузились.
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