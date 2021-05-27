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Сульшер: «Без победы в финале успешным сезон не назовёшь»

вчера, 02:14
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 — пен.) в финале Лиги Европы.

В раздевалке тихо и грустно. Таков футбол. Иногда всё решает один удар.

Мы сыграли не так хорошо, как могли бы. Мы хорошо начали, но они забили гол с их единственного удара в створ. Нас расстроило то, что мы пропустили со стандарта.

Мы давили, прессинговали, забили гол. Но после забитого мяча мы не контролировали игру так, как хотели. «Вильярреал» усложнил нам задачу, они не оставляли свободных пространств. Мы больше владели мячом, но они хорошо оборонялись, и нам не удалось создать достаточное количество опасных моментов.

Мы становимся всё ближе и ближе [к победе] и прогрессируем. Мы были в одном ударе от трофея и хорошего вечера.

Можно ли назвать этот сезон успешным? Нет. Мы очень хорошо выступали. Старт сезона был сложным. У нас не было предсезонки, и мы проиграли 3 из первых 6 матчей. Но мы продвинулись по турнирной таблице, возможно, были ближе к вершине, чем ожидали, и вышли в финал. Но чтобы сезон был хорошим, в финале необходимо побеждать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:28
из песни слова не выкинешь
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:59
С Эмери не поспоришь)))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 07:50
Прав, по выбору состава и заменам нет вопросов. Просто не смогли создать чуть больше моментов и забить.
Elliada
Elliada
вчера в 07:17
Сам виноват. Нужно было поменять Де Хеа перед пенальтями
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 06:42
еще больше денег надо, больше гламура и инстаграма
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:23
Самокритично . Удачи Сульшеру в следующем сезоне.
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:19
Ну да .У тебя ещё все впереди. Удачи !!!
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