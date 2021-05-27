Сульшер: «Без победы в финале успешным сезон не назовёшь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 — пен.) в финале Лиги Европы.

В раздевалке тихо и грустно. Таков футбол. Иногда всё решает один удар.

Мы сыграли не так хорошо, как могли бы. Мы хорошо начали, но они забили гол с их единственного удара в створ. Нас расстроило то, что мы пропустили со стандарта.

Мы давили, прессинговали, забили гол. Но после забитого мяча мы не контролировали игру так, как хотели. «Вильярреал» усложнил нам задачу, они не оставляли свободных пространств. Мы больше владели мячом, но они хорошо оборонялись, и нам не удалось создать достаточное количество опасных моментов.

Мы становимся всё ближе и ближе [к победе] и прогрессируем. Мы были в одном ударе от трофея и хорошего вечера.

Можно ли назвать этот сезон успешным? Нет. Мы очень хорошо выступали. Старт сезона был сложным. У нас не было предсезонки, и мы проиграли 3 из первых 6 матчей. Но мы продвинулись по турнирной таблице, возможно, были ближе к вершине, чем ожидали, и вышли в финал. Но чтобы сезон был хорошим, в финале необходимо побеждать.