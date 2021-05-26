Эдерсон: «Хочу пробить решающий пенальти в финале Лиги чемпионов»

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26 мая 2021, 17:05

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что хотел бы пробить решающий одиннадцатиметровый удар в финале Лиги чемпионов против «Челси», если дело дойдёт до серии пенальти.

Я в списке пенальтистов. Мне не нужно много тренироваться, чтобы забить пенальти, но я пробью пятый одиннадцатиметровый. Решающий.

Напомним, что ранее Эдерсон хотел пробить пенальти в матче Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма», а главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявлял, что подумает о том, что бразилец стал пенальтистом команды.