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Эдерсон: «Хочу пробить решающий пенальти в финале Лиги чемпионов»

26 мая 2021, 17:05
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 22:00 Не начался

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что хотел бы пробить решающий одиннадцатиметровый удар в финале Лиги чемпионов против «Челси», если дело дойдёт до серии пенальти.

Я в списке пенальтистов. Мне не нужно много тренироваться, чтобы забить пенальти, но я пробью пятый одиннадцатиметровый. Решающий.

Напомним, что ранее Эдерсон хотел пробить пенальти в матче Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма», а главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявлял, что подумает о том, что бразилец стал пенальтистом команды.

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Все комментарии
bsww
bsww
26 мая в 20:09
Он получит пятый пенальти, если он "последний" и МС "выигрывает". Соперник уже пробил последний пятый удар и счёт "0-0" перед последним пятым ударом МС
Байкал-38.
Байкал-38.
26 мая в 18:46
А ещё можно вот так:
Ironigor
Ironigor
26 мая в 18:18
Да конечно может быть всё, но не в этот раз !!! Удачи тебе, чтобы когда нибудь твоя мечта сбылась.
allemz
allemz
26 мая в 17:53
Эдерсон самый безбашенный в психологическом плане, каменный, непрошибаемый, он способен на всё
mihaluch
mihaluch
26 мая в 17:37
Может пропустить или не пропустить в зависимости от момента и тогда бей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 17:13
Эдерсон может головой с игры забить.
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