Эдерсон: «Хочу пробить решающий пенальти в финале Лиги чемпионов»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что хотел бы пробить решающий одиннадцатиметровый удар в финале Лиги чемпионов против «Челси», если дело дойдёт до серии пенальти.
Я в списке пенальтистов. Мне не нужно много тренироваться, чтобы забить пенальти, но я пробью пятый одиннадцатиметровый. Решающий.
Напомним, что ранее Эдерсон хотел пробить пенальти в матче Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма», а главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявлял, что подумает о том, что бразилец стал пенальтистом команды.
https://youtu.be/zRTDZWlGlIQ