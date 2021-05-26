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Петржела — о словах Заремы: «Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт»

26 мая 2021, 19:24

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая заявила, что увольнение уборщицы «Спартак» собирает больше кликов, чем чемпионство питерского клуба.

Меня удивляют слова Заремы Салиховой. Зачем вообще жена Федуна так говорит? Это полное неуважение к заслуженному чемпионству «Зенита». Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт. Это настоящая провокация. С другой стороны, «Зенит» — самый главный соперник для «Спартака». Можно ожидать такие нападки.

Не стоит обращать внимания на слова Салиховой. Если она когда-нибудь и захочет извиниться, то никому её извинения не нужны. Пусть в следующий раз думает, прежде чем говорить такой бред.

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Все комментарии
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 03:30, ред.
А разве это неправда? Петржелла сам бы молчал, а то за умного совсем сойти не может.
морозз
морозз
вчера в 01:06
Просто Зарема троллит бомжей а они всегда ведутся, смешно как то это!
Shustriy
Shustriy
26 мая в 22:25
Появление Заремы затмило спартак, как клуб.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
26 мая в 22:05
Я, вот, никогда не обращаю внимание на Петржелу.
RomzesRZN
RomzesRZN
26 мая в 20:45
    Знатог
    Знатог
    26 мая в 20:15
    молчи за умного сойдёшь. А я и так заумный!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    26 мая в 20:14
    Федун спросил у Заремы: "Что хочешь себе в подарок, чемпионство или увольнение уборщицы?"
    Зарема: "А про что будут писать и обсуждать больше?"
    Федун: "Конечно про увольнение уборщицы"
    Зарема: "Уборщица, уборщица, уборщица"
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    26 мая в 19:58
    Если бы Петржела промолчал бы то тоже за умного сошел!)
    А вообще не пойму что этому безтрофейному пенсионеру из Чехии за дело до Российских футбольных клубов?! Лучше бы Петрова с Бошировым ловил!)))
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    26 мая в 19:46
    Первый пошёл. На то и было рассчитано, молодец, Зарема!
    Лишь бы Питер не сожгли...
    Ironigor
    Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
    26 мая в 19:43
    Как черви после дождя начинают вылазить , где Зарема и где бывший тренер ??? 🤷‍♂️🤔
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    26 мая в 19:37
    Он же рвётся к кормушке вот и свербит у него!
    Ironigor
    Ironigor
    26 мая в 19:29
    Воо ещё один правозащитник.
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