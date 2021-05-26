Петржела — о словах Заремы: «Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая заявила, что увольнение уборщицы «Спартак» собирает больше кликов, чем чемпионство питерского клуба.

Меня удивляют слова Заремы Салиховой. Зачем вообще жена Федуна так говорит? Это полное неуважение к заслуженному чемпионству «Зенита». Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт. Это настоящая провокация. С другой стороны, «Зенит» — самый главный соперник для «Спартака». Можно ожидать такие нападки.

Не стоит обращать внимания на слова Салиховой. Если она когда-нибудь и захочет извиниться, то никому её извинения не нужны. Пусть в следующий раз думает, прежде чем говорить такой бред.