Петржела — о словах Заремы: «Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая заявила, что увольнение уборщицы «Спартак» собирает больше кликов, чем чемпионство питерского клуба.
Меня удивляют слова Заремы Салиховой. Зачем вообще жена Федуна так говорит? Это полное неуважение к заслуженному чемпионству «Зенита». Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт. Это настоящая провокация. С другой стороны, «Зенит» — самый главный соперник для «Спартака». Можно ожидать такие нападки.
Не стоит обращать внимания на слова Салиховой. Если она когда-нибудь и захочет извиниться, то никому её извинения не нужны. Пусть в следующий раз думает, прежде чем говорить такой бред.
Зарема: "А про что будут писать и обсуждать больше?"
Федун: "Конечно про увольнение уборщицы"
Зарема: "Уборщица, уборщица, уборщица"
Зарема: "А про что будут писать и обсуждать больше?"
Федун: "Конечно про увольнение уборщицы"
Зарема: "Уборщица, уборщица, уборщица"
А вообще не пойму что этому безтрофейному пенсионеру из Чехии за дело до Российских футбольных клубов?! Лучше бы Петрова с Бошировым ловил!)))
А вообще не пойму что этому безтрофейному пенсионеру из Чехии за дело до Российских футбольных клубов?! Лучше бы Петрова с Бошировым ловил!)))
Лишь бы Питер не сожгли...
Лишь бы Питер не сожгли...