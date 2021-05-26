ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2020/2021

Роналду: «Горжусь, что забил более ста голов в футболке „Ювентуса“»

26 мая 2021, 20:57

Нападающий Криштиану Роналду в своём инстаграме опубликовал запись, которая посвящена выступлениям португальца в нынешнем сезоне и его рекордам в составе «Ювентуса».

За каждым голом стоит своя история, и это всегда результат командных усилий. Всегда! Горжусь быть первым с 2008 года игроком «Ювентуса», который стал лучшим бомбардиром в Серии А, горжусь забить более 100 голов в этой потрясающей футболке и горжусь тем, что забил 40 голов в 11-м сезоне в своей карьере. И это ещё не конец! Завтра мы начнем новое приключение с Португалией, и мы отдадим всё, что у нас есть! Вперёд, ребята! Нам нужно защищать важный титул [чемпиона Европы]!

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии5
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии5
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии4
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager ответ Klaus-S (раскрыть)
вчера в 08:55
Футбол - это контракты, работа и деньги, а футболисты наёмники, на которых установлены цены. Приверженность к клубу - целовать эмблему футболки - это все для мямлей и слабаков
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 08:31
М-да.. Вместо того что бы сказать как ему было хорошо в Турине и ему жаль расставаться с одноклубниками и болельщиками, Роналду решил всем напомнить сколько он наклепал голов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 мая в 21:13
Получилось очень быстро
juvenale
juvenale
26 мая в 21:05
пора уже получить новый опыт
заDOOMчивый
заDOOMчивый
26 мая в 21:04
Роналду и тут опередил Синьору,которая должна была написать: Мы гордимся Роналду,который подарил нам 100 голов.
Ironigor
Ironigor
26 мая в 21:00
Красавчик Рон !!! Так держать !!!
dimagas2
dimagas2
26 мая в 21:00
Теперь можно и в Спортинг)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100