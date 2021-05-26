Роналду: «Горжусь, что забил более ста голов в футболке „Ювентуса“»

Нападающий в своём инстаграме опубликовал запись, которая посвящена выступлениям португальца в нынешнем сезоне и его рекордам в составе «Ювентуса».

За каждым голом стоит своя история, и это всегда результат командных усилий. Всегда! Горжусь быть первым с 2008 года игроком «Ювентуса», который стал лучшим бомбардиром в Серии А, горжусь забить более 100 голов в этой потрясающей футболке и горжусь тем, что забил 40 голов в 11-м сезоне в своей карьере. И это ещё не конец! Завтра мы начнем новое приключение с Португалией, и мы отдадим всё, что у нас есть! Вперёд, ребята! Нам нужно защищать важный титул [чемпиона Европы]!