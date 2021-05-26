Лукаку: «Победа — самое важное для Конте. Я рад, что он был моим тренером»

Нападающий «Интера» попрощался с , который покинул должность главного тренера миланского клуба.

В 2014 году мы впервые поговорили, и с тех пор у нас есть связь. У нас было много возможностей поработать вместе раньше, но одному Богу известно, почему этого не произошло. Ты пришёл в нужное время и изменил меня как игрока, сделал меня еще сильнее морально, и, что более важно, мы победили вместе! Победа — это всё, что для тебя важно, и я рад, что ты был моим тренером. Я буду придерживаться твоих принципов до конца своей карьеры (физическая подготовка, психологическая подготовка и просто стремление к победе). Было приятно играть для тебя! Спасибо тебе за всё, что ты сделал. Я многим тебе обязан, Антонио Конте!