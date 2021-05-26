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Лукаку: «Победа — самое важное для Конте. Я рад, что он был моим тренером»

26 мая 2021, 23:22

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку попрощался с Антонио Конте, который покинул должность главного тренера миланского клуба.

В 2014 году мы впервые поговорили, и с тех пор у нас есть связь. У нас было много возможностей поработать вместе раньше, но одному Богу известно, почему этого не произошло. Ты пришёл в нужное время и изменил меня как игрока, сделал меня еще сильнее морально, и, что более важно, мы победили вместе! Победа — это всё, что для тебя важно, и я рад, что ты был моим тренером. Я буду придерживаться твоих принципов до конца своей карьеры (физическая подготовка, психологическая подготовка и просто стремление к победе). Было приятно играть для тебя! Спасибо тебе за всё, что ты сделал. Я многим тебе обязан, Антонио Конте!

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 23:57, ред.
Думаю, Конте приятно такое будет прочитать. Ведь в Интере парень пережил по сути второе рождение. Сбросил лишний вес, заиграл просто отлично, остановить его просто очень трудно. Когда Ромелу ловит кураж - это просто машина, которая сметает все на своем пути. Вот к этому прогрессу парня Конте руку и приложил. Конечно болельщики Интера сожалеют об уходе тренера, но такова жизнь и придется с этим смириться.
Ну а Конте без работы не останется, такой тренер будет нарасхват.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 23:57
Уважают в команде!
beefs
beefs
26 мая в 23:33
приятно когда так провожают...
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