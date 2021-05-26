Хаверц: «Больше всего мне понравился ответный матч с „Реалом“»

Полузащитник «Челси» рассказал, как лондонскому клубу удалось дойти до финала Лиги чемпионов.

За последние несколько месяцев мы обрели большую уверенность в себе благодаря нашим хорошим результатам и тому, как мы играли. Вера в себя, как правило, очень важна в футболе, и наша вера значительно улучшилась, так что это имеет значение.

Было сложно играть с «Порту» и «Атлетико» из-за их сильной обороны. Они сидят на своей половине поля и ждут вашей ошибки. Для меня это были самые сложные матчи.

Больше всего мне понравился ответный матч с «Реалом», когда мы вышли в финал. Это было здорово. Было сыграно несколько хороших матчей, но для меня самым ярким событием стала ответная игра с «Реалом».