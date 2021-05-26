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Хаверц: «Больше всего мне понравился ответный матч с „Реалом“»

26 мая 2021, 21:15
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал, как лондонскому клубу удалось дойти до финала Лиги чемпионов.

За последние несколько месяцев мы обрели большую уверенность в себе благодаря нашим хорошим результатам и тому, как мы играли. Вера в себя, как правило, очень важна в футболе, и наша вера значительно улучшилась, так что это имеет значение.

Было сложно играть с «Порту» и «Атлетико» из-за их сильной обороны. Они сидят на своей половине поля и ждут вашей ошибки. Для меня это были самые сложные матчи.

Больше всего мне понравился ответный матч с «Реалом», когда мы вышли в финал. Это было здорово. Было сыграно несколько хороших матчей, но для меня самым ярким событием стала ответная игра с «Реалом».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 21:56
Если финал проиграете, то все это завтра забудется. Воспоминания на табло не повесишь.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 мая в 21:18
Осталось выиграть у МС
Байкал-38
Байкал-38
26 мая в 21:16
Опять 10 очков уплыли!
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