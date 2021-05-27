Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород»

Полузащитник Денис Глушаков может покинуть «Химки».
Как сообщается, хавбек ведёт переговоры с «Нижним Новгородом», который будет выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Нижний Новгород» предлагает Глушакову более выгодный контракт, чем «Химки».
Напомним, что текущее соглашение Глушакова с подмосковным клубом истекает этим летом.
Не все футболисты по "выходу" находят себя в другой работе...
Лишним не будет.
Не все футболисты по "выходу" находят себя в другой работе...
Лишним не будет.