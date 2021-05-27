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Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород»

вчера, 18:05

Полузащитник Денис Глушаков может покинуть «Химки».

Как сообщается, хавбек ведёт переговоры с «Нижним Новгородом», который будет выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Нижний Новгород» предлагает Глушакову более выгодный контракт, чем «Химки».

Напомним, что текущее соглашение Глушакова с подмосковным клубом истекает этим летом.

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Все комментарии
vlad_vietnam
vlad_vietnam
вчера в 22:55
Да ладно! Этот бездарь деревянный еще играет? Неожиданно
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:11
Одним лайком загубыл свою кареьеру
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:25
Конечная цель ФНЛ???
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:13
Нынче выбор обошёл стороной, если в НН предлагают контракт больше чем в Химках, надо идти. Всё таки возраст.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:58
Выбор какой у него?

Не все футболисты по "выходу" находят себя в другой работе...

Лишним не будет.
mor57
mor57
вчера в 19:45
а что в Омон Сити банщики кончились ?!?
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:26
Химки его приютили, продлили контракт, а он лыжи навострил в Нижний?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:14
Стандартная практика. Дебютант выходит в ПЛ и берёт несколько опытных старичков
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:11
Да пусть поиграет и за город на Воге Горький - Н. Нлвгород...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:57
Ну так он не мало очков Химкам принес
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:53
Кому то ещё нужен этот старый шлаковый пешеход?
pomor45
pomor45
вчера в 18:19
Всё ниже и ниже.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:07, ред.
И что он там будет делать??? На пенсию копить ?!
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