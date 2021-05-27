Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород»

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вчера, 18:05

Полузащитник может покинуть «Химки».

Как сообщается, хавбек ведёт переговоры с «Нижним Новгородом», который будет выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Нижний Новгород» предлагает Глушакову более выгодный контракт, чем «Химки».

Напомним, что текущее соглашение Глушакова с подмосковным клубом истекает этим летом.