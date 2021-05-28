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Фанаты «Уфы» нарисовали граффити, посвящённое клубу

вчера, 13:27

Болельщики «Уфы» нарисовали большое граффити, посвящённое клубу.

Фанаты уфимского клуба отметили знаковых фигур, которые помогали команде добиваться результатов в разные времена.

По итогам сезона «Уфа» заняла 13-е место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:48
Прикольно конечно))
Samuelsen
Samuelsen
вчера в 13:39
Говорится, что изображенные помогали добиваться результатов. Но не понятно зачем тут Дивеев, если за Уфу он играл исключительно за молодежку, а за основу же сыграл только пару игр.
Mangur
Mangur
вчера в 13:30
Ну не плохо. Интересное графити
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