Фанаты «Уфы» нарисовали граффити, посвящённое клубу

Болельщики «Уфы» нарисовали большое граффити, посвящённое клубу.
Фанаты уфимского клуба отметили знаковых фигур, которые помогали команде добиваться результатов в разные времена.
Болельщики «Уфы» нарисовали большое граффити, посвящённое клубу 🎨— ФК УФА (@UfaFc) May 28, 2021
Юбилейный год 10-летия ФК «Уфа» и сохранение прописки в РПЛ фанаты решили отметить изображением знаковых фигур, которые помогали нашей команде добиваться результатов в разные времена. pic.twitter.com/GUBiBm1XvE
По итогам сезона «Уфа» заняла 13-е место в таблице РПЛ.