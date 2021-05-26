«Убирайся из нашего города», — ультрас «Интера» ополчились на президента

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26 мая 2021, 15:28

На фоне слухов, что главный тренер «Интера» покинет в скором времени команду, ультраправые фанаты миланского клуба вывесили баннеры напротив штаб-квартиры.

Многие СМИ утверждают, что Конте покинет клуб из-за несогласия, что «Интеру» придется выручить 100 млн евро с продажи ключевых игроков, а также из-за уменьшения зарплат на 20%.

Сегодня днем ​​ультрас Curva Nord вывесили два больших баннера:

«Чжан (президент клуба — прим.), возьми на ответственность или убирайся из нашего города». И «Ликвидация чемпионов — игра для идиотов. Тренер, персонал и игроки неприкосновенны!»