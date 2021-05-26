ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИталия. Серия А 2020/2021

«Убирайся из нашего города», — ультрас «Интера» ополчились на президента

26 мая 2021, 15:28

На фоне слухов, что главный тренер «Интера» Антонио Конте покинет в скором времени команду, ультраправые фанаты миланского клуба вывесили баннеры напротив штаб-квартиры.

Многие СМИ утверждают, что Конте покинет клуб из-за несогласия, что «Интеру» придется выручить 100 млн евро с продажи ключевых игроков, а также из-за уменьшения зарплат на 20%.

Сегодня днем ​​ультрас Curva Nord вывесили два больших баннера:

«Чжан (президент клуба — прим.), возьми на ответственность или убирайся из нашего города». И «Ликвидация чемпионов — игра для идиотов. Тренер, персонал и игроки неприкосновенны!»

Все новости
В Москве откроют фан-зону для просмотра матчей Евро-2020
24 мая Комментарии2
Фанаты «Тоттенхэма» ополчились против руководства клуба
21 мая ФотоКомментарии17
Фанаты «Ньюкасла» — самые лысеющие в АПЛ
18 мая Комментарии19
Шейх Мансур поможет фанатам «Ман Сити» попасть на финал Лиги чемпионов
18 мая Комментарии7
Болельщики «Ротора» обратились к главе РФС по поводу игры «Уфа» — «Арсенал»
16 мая Комментарии52
Болельщики МЮ начали очередной протест против владельцев клуба
13 мая ВидеоКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
26 мая в 16:42
Лучше бы Интер шейхи купили, китайцы люди хитрые и прагматичные. Близится закат "змей".
mihaluch
mihaluch
26 мая в 15:35
Это благодарность за чемпионство.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100