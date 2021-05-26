«Убирайся из нашего города», — ультрас «Интера» ополчились на президента

На фоне слухов, что главный тренер «Интера» Антонио Конте покинет в скором времени команду, ультраправые фанаты миланского клуба вывесили баннеры напротив штаб-квартиры.
Многие СМИ утверждают, что Конте покинет клуб из-за несогласия, что «Интеру» придется выручить 100 млн евро с продажи ключевых игроков, а также из-за уменьшения зарплат на 20%.
Сегодня днем ультрас Curva Nord вывесили два больших баннера:
«Чжан (президент клуба — прим.), возьми на ответственность или убирайся из нашего города». И «Ликвидация чемпионов — игра для идиотов. Тренер, персонал и игроки неприкосновенны!»